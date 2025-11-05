Zahraničí

Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

před 25 minutami
Členské státy EU schválily ve středu klimatický závazek ke snížení emisí pro rok 2035 (NDC), se kterým Evropská unie pojede na nadcházející klimatickou konferenci COP30. Evropská komise původně navrhovala, že do roku 2035 EU omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. S tím ale řada států včetně Česka nesouhlasila.
Hlavní zasedací místnost Rady Evropy v Bruselu.
Hlavní zasedací místnost Rady Evropy v Bruselu. | Foto: Reuters

Příspěvek má kvůli rozdílným názorům členských států volnější rozpětí 66,25 až 72,5 procenta. Informovala o tom ve středu Rada EU, která zastupuje členské státy. Závazek byl schválen jednomyslně.

"Dnes schválený závazek NDC znovu potvrzuje cíl EU dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent a uznává dohodu dosaženou v Radě EU ohledně cíle snížit čisté emise o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990," stojí v prohlášení.

Shody na novém klimatickém cíli EU pro rok 2040 dosáhli ministři životního prostředí po více než 18hodinovém jednání ve středu ráno. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o rok a spuštěn až v roce 2028.

"Přijetím závazku NDC vysíláme před COP30 jasný signál, že jsme i nadále plně odhodláni dodržovat cíle Pařížské dohody," uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagard, jehož země nyní jednáním rady předsedá. "Umožní nám to prosazovat další globální opatření v oblasti klimatu, až se na COP30 setkáme se zbytkem světa," dodal.

Vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) jsou nedílnou součástí Pařížské dohody, která vyžaduje, aby všechny strany informovaly o svých opatřeních v oblasti klimatu po roce 2020, a to počínaje rokem 2020 a poté každých pět let. Jde o dobrovolný závazek.

Konference COP30, která začíná ve čtvrtek v brazilském Belému, se za Evropskou unii účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i předseda Evropské rady António Costa.

 
Další zprávy