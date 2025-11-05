Evropská unie snižuje laťku, nový klimatický cíl má volnější hranice

Příspěvek má kvůli rozdílným názorům členských států volnější rozpětí 66,25 až 72,5 procenta. Informovala o tom ve středu Rada EU, která zastupuje členské státy. Závazek byl schválen jednomyslně.
"Dnes schválený závazek NDC znovu potvrzuje cíl EU dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent a uznává dohodu dosaženou v Radě EU ohledně cíle snížit čisté emise o 90 procent do roku 2040 ve srovnání s rokem 1990," stojí v prohlášení.
Shody na novém klimatickém cíli EU pro rok 2040 dosáhli ministři životního prostředí po více než 18hodinovém jednání ve středu ráno. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o rok a spuštěn až v roce 2028.
"Přijetím závazku NDC vysíláme před COP30 jasný signál, že jsme i nadále plně odhodláni dodržovat cíle Pařížské dohody," uvedl dánský ministr pro klima a energetiku Lars Aagard, jehož země nyní jednáním rady předsedá. "Umožní nám to prosazovat další globální opatření v oblasti klimatu, až se na COP30 setkáme se zbytkem světa," dodal.
Vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) jsou nedílnou součástí Pařížské dohody, která vyžaduje, aby všechny strany informovaly o svých opatřeních v oblasti klimatu po roce 2020, a to počínaje rokem 2020 a poté každých pět let. Jde o dobrovolný závazek.
Konference COP30, která začíná ve čtvrtek v brazilském Belému, se za Evropskou unii účastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i předseda Evropské rady António Costa.