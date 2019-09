Neskutečný cirkus, stěžoval si Kočner. K soudu ho přivezli obrněncem, báli se útěku

Kvůli jedinému člověku byla na Slovensku potřeba eskorta složená z deseti aut vězeňské služby, obrněného transportéru Aligátor a vrtulníku, který nad zástupem vozidel kroužil až do cílové destinace. Tou byla Bratislava, kam v neděli večer mířil z věznice v Leopoldově podnikatel Marián Kočner.

Kočner, který je mimo jiné obviněný z objednání vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka, ale stanul v pondělí u soudu kvůli jinému případu. Podnikatel je už více než rok ve vazbě kvůli případu padělání směnek v hodnotě téměř 69 milionů eur (1,78 miliardy korun).

Jeho převoz z Leopoldova provázela mimořádná bezpečnostní opatření kvůli obavám, že by se Kočner mohl pokusit o útěk. Informoval o tom slovenský deník SME, kterému to potvrdily zdroje blízké vyšetřování.

Do přesunu byla zapojena kromě eskorty i zásahová jednotka. Převoz do 70 kilometrů vzdálené Bratislavy trval asi padesát minut, napsal list SME. Kolona aut tam dorazila krátce před devátou hodinou večer. Podnikatele dovezla do Justičního paláce, kde ho v pondělí čekal soud. Kočner tvrdí, že celou cestu jel v obrněném voze.

Soudní líčení mělo původně proběhnout ve městě Pezinok, kde jeho předchozí část proběhla už v červenci. Kočner se tehdy k soudu nedostavil. Vězeňská stráž nicméně v létě označila Kočnerův transport do Pezinku za rizikový a požádala o přesun projednávání do lépe chráněného Justičního paláce.

Policie ani Sbor vězeňské a justiční stráže nechtěly nedělní převoz detailněji komentovat. "Konkrétní informace k převozu osob z bezpečnostních a taktických důvodů policie nezveřejňuje," uvedla mluvčí slovenského policejního prezidia Denisa Baloghová.

Slovenská média ale zveřejnila některé detaily. Například uvedla, že pokud by byl Kočner součástí běžné eskorty vězňů, v Bratislavě by zřejmě pobýval už od minulého úterý. Právě v tento den se obvykle vypravují autobusy, které převážejí trestance z celého Slovenska do určených věznic.

Deník SME také dodal, že vězeňská služba může při převozu nasadit trestanci neprůstřelnou vestu nebo mu zakrýt oči. Jestli tak učinila i v případě Kočnera, není jasné.

Na co ten cirkus, stěžoval si Kočner

Proti zvýšeným bezpečnostním opatřením se v pondělí u soudu ohradil Kočnerův obhájce Marek Para. "Ukázka moci a mocenského aparátu státu, narušuje to presumpci nevinny," prohlásil Para.

Později si postěžoval i sám Kočner: "Proč jsem byl převezen do Bratislavy? K čemu byl ten neskutečný cirkus, kdy přede mnou jelo šest aut a 24 členů zásahové jednotky, nade mnou vrtulník, já v obrněném transportéru?" ptal se Kočner, který vypovídal asi dvě a půl hodiny. K soudu dorazil krátce před půl desátou dopolední.

V pondělí má vypovídat také Peter Tóth. Jde o Kočnerova někdejšího přítele, bývalého novináře a exšéfa civilní kontrarozvědky SIS, který proti podnikateli svědčí také v případě objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně z loňského února.

Dvacetiletý trest vězení

Do komplexu Justičního paláce, kde sídlí soud i věznice a kde bude líčení k případu směnek pokračovat v úterý, se ale nedostavil Pavol Rusko. Bývalý ředitel Markízy a exministr hospodářství je obžalovaný spolu s Kočnerem, stejně jako on ale vinu odmítá.

Dvojice je obžalovaná z toho, že zfalšovala čtyři směnky a pak na jejich základě vymáhala od televize peníze. Na směnkách údajně uvedli jako datum vystavení rok 2000, kdy byl Rusko ve funkci šéfa Markízy. Podle prokurátora Jána Šanty byly ale směnky ve skutečnosti vyhotoveny až po roce 2013, kdy Rusko už nebyl ředitelem a spolumajitelem televize.

Kočner v pondělí vinu opět odmítl. "Pokud by (směnky) byly zfalšovány, tak bych je nevymáhal prostřednictvím své firmy," prohlásil.

Prokurátor Šanta se už dříve nechal slyšet, že takový zločin nemá v historii československé kriminalistiky obdoby. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným až dvacetileté vězení.

Zatímco Rusko má "pouze" sledovací náramek, Kočner sedí od loňského června za mřížemi. Nachází se v takzvané koluzní vazbě, což je nejpřísnější možná vazba. Soud ji nařídil z obavy, že by se Kočner mohl pokusit ovlivňovat vyšetřování. Navíc se na podnikatele vztahuje ještě speciální vězeňský režim, který znamená například to, že ho dozorci musí kontrolovat přinejmenším každou půl hodinu.

Kočner nefiguruje jen v kauze padělání směnek a vraždy Jána Kuciaka. Je obviněný také z vytunelování firmy Gatex za 700 tisíc eur, neoprávněné vratky DPH ve výši tří milionů eur při převodu bytů v bratislavské Five Star Residence a poškozování věřitelů při ovládnutí golfového hřiště v Báči.

