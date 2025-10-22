Zahraničí

Kimův vzkaz před summitem. KLDR odpálila do moře rakety krátkého doletu

Severní Korea v noci na středu odpálila severovýchodním směrem několik balistických střel krátkého doletu, informovala agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou armádu. Jde o první takový test od letošního května, KLDR k němu přikročila týden před klíčovým summitem v Jižní Koreji.
Televize vysílá archivní záběry ze startu severokorejské rakety během zpravodajského programu na nádraží v Soulu v Jižní Koreji, 22. října 2025.
Televize vysílá archivní záběry ze startu severokorejské rakety během zpravodajského programu na nádraží v Soulu v Jižní Koreji, 22. října 2025. | Foto: ČTK

Ačkoli provádění balistických testů Severní Koreji zakazuje rezoluce OSN, země se k tomuto kroku letos odhodlala již popáté.

Jihokorejská tisková agentura Jonhap nejprve uvedla, že KLDR odpálila jednu raketu směrem do moře u východního pobřeží země. Jihokorejský sbor náčelníků štábů později oznámil, že brzy ráno detekoval několik střel pravděpodobně krátkého doletu, které byly vypáleny z oblasti poblíž hlavního města KLDR Pchjongjangu severovýchodním směrem.

Informace o odpalu Jižní Korea sdílí se Spojenými státy a Japonskem, dodala armáda. Později doplnila informaci, že střely uletěly vzdálenost asi 350 kilometrů od místa odpalu.

Související

Trump zvažuje setkání s Kim Čong-unem při své cestě do Asie

Trump a Kim se setkali v demilitarizovaném pásmu

Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová, která se ujala úřadu teprve v úterý, uvedla, že odpálení severokorejských raket nemělo žádný dopad na bezpečnost Japonska.

Severní Korea naposledy testovala balistické rakety 8. května, kdy vypálila několik střel krátkého doletu ze svého východního pobřeží. Tento měsíc pak na velké vojenské přehlídce, jíž přihlížel severokorejský vůdce Kim Čong-un a řada zahraničních hostů včetně čínského premiéra, představila novou mezikontinentální raketu Hwasong-20. Tamní státní média ji označila za "nejsilnější jaderný strategický zbraňový systém" země.

V jihokorejském Kjongdžu se koncem příštího týdne koná summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Na okraj jednání by se zde měli sejít americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching.

Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

Na předměstí Paříže drsně řádilo tornádo, shodilo tři jeřáby. Může za něj omega blok

Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

ŽIVĚ
