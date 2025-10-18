Zahraničí

Trump zvažuje setkání s Kim Čong-unem při své cestě do Asie

ČTK ČTK
před 40 minutami
Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie. Uvedla to stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.
Trump a Kim se setkali v demilitarizovaném pásmu
Trump a Kim se setkali v demilitarizovaném pásmu | Foto: Reuters

Američtí činitelé podle zdrojů CNN dosud nezačali s přípravami na schůzku ani s Pchjongjangem nezačali komunikovat napřímo, jak tomu bylo během některých fází Trumpova prvního funkčního období. Severní Korea nijak nereagovala, když ji Trumpova administrativa oslovila na začátku letošního roku, uvedly zdroje pro CNN.

Někteří činitelé oslovení CNN vyjadřovali skepsi ohledně možnosti, že se schůzka mezi Trumpem a Kimem během nadcházející cesty do Asie nakonec uskuteční. Administrativa se nyní soustředí spíše na domluvení setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vzhledem k eskalujícím obchodním sporům mezi USA a Čínou.

V srpnu Trump vyjádřil zájem setkat se s vůdcem Severní Koreje poté, co přijal v Bílém domě jihokorejského prezidenta I Če-mjonga. Ten pozval Trumpa na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji na přelomu října a listopadu a řekl, že summit by mohl být pro Trumpa ideální příležitostí pro setkání s Kimem. Trump byl vůči myšlence setkání otevřený a řekl mu, že se jí bude zabývat.

Podle severokorejských médií vyjádřil také Kim ochotu setkat se s Trumpem během projevu před parlamentem minulý měsíc.

Během svého prvního funkčního období se Trump sešel s Kimem celkem třikrát - v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a červnu 2019 v demilitarizované zóně na silně opevněné hranici oddělující obě Koreje. Tyto vrcholné schůzky nicméně z pohledu USA nevedly ke svému hlavnímu cíli, a to zastavit severokorejský jaderný program.

 
