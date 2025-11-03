Zahraničí

Ani to nezkoušej, Putine. Německý generál Kremlu připomněl Operaci Deutschland

Michaela Lišková Reuters Michaela Lišková, Reuters
před 2 hodinami
Německo je schopné nasměrovat jednotky NATO "na správné místo" na východním křídle, pokud to bude nutné. “'Operaci Deutschland' můžeme aktivovat hned zítra. Ani nezkoušejte na nás zaútočit, jsme připraveni,” vzkázal Rusům v rozhovoru pro agenturu Reuters generálporučík německé armády Alexander Sollfrank.
“Vyslali bychom Rusku signál: ‘Pozor, ani to nezkoušejte na nás zaútočit.’,” řekl německý velitel | Video: Reuters

Velitel společného operačního velení německé armády v Berlíně také prohlásil, že je důležité si uvědomit jednu věc. "Obranu nelze zajistit jen ozbrojenými silami. Nefunguje to tak, že si řekneme ‘zařídí to ozbrojené síly’ a nebudeme to řešit. Je důležité budovat společnost, která je odolná, silná a dokáže překonat obtíže. To má obrovský odstrašující účinek," vysvětlil.

Jako příklad uvedl Ukrajinu, která si po dobu tři a půl roku války udržela státní funkce nebo nechala otevřené školy. "Pekárny pokračovaly v provozu  a průmysl vytrval navzdory hrozbám," doplnil.

Generál se připojil k dalším výzvám vysoce postavených vojenských představitelů NATO, kteří naléhali na veřejné a soukromé sektory, aby se připravily na éru, v níž se může kdykoli stát cokoli, včetně války. Německo minulý rok připravilo plán pro třetí světovou válkou s názvem Operace Deutschland. Jeho část unikla na internet.

Související

"Situace je strašlivá." Svět řeší Tomahawky, ale Ukrajina má mnohem vážnější problém

Tomahawk
0:52

Na pozadí pokračující debaty v Německu o tom, jak dosáhnout vyššího počtu rekrutů pro ozbrojené síly armády (Bundeswehr), Sollfrank řekl: "Máme okolo 182 tisíc vojáků, přesný počet vám říct nemohu. To ale nestačí, potřebujeme jich výrazně více a myslím si, že velmi důležitou roli v tomto hraje povinná vojenská služba. Tu znovu zavedlo Švédsko, Dánsko a další země, kterými bychom se mohli inspirovat."

Dříve to v Německu fungovalo tak, že muži po dosažení určitého věku museli absolvovat povinnou vojenskou služb. Někteří Němci mohli na základě morálních, etických nebo náboženských námitek místo do vojenské služby nastoupit do civilní - pracovali pak třeba v nemocnicích, pečovatelských domech nebo u záchranných služeb a tím splnili svou povinnost vůči státu. V roce 2011 ale německé úřady povinnou vojnu zrušily.

Evropské armády nyní zintenzivnily přípravy na potenciální konflikt s Moskvou v důsledku ruské války proti Ukrajině. Generální inspektor německé armády (bundeswehr) generál Carsten Breuer v dubnu prohlásil, že Ruská federace by mohla zaútočit na území NATO v roce 2029. 

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Adam Dolník. | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku
18 fotografií

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

"Pokud EU směrnici nezmění, přestaneme dodávat LNG," hrozí Katar

Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Jedenáct pokusů o vraždu. Útočník z britského vlaku už čelí obvinění

Jedenáct pokusů o vraždu. Útočník z britského vlaku už čelí obvinění
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Německo

Právě se děje

před 13 minutami
Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.
před 16 minutami
Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bývalý ligový brankář v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz rozebírá střelecké trápení Slavie, šťastný zápas Plzně či mizérii Slovácka.
Aktualizováno před 18 minutami
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

ŽIVĚ
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 19 minutami
Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Medaile Za zásluhy, jíž získal Karel Řehka od Petra Pavla, má především symbolický nádech. Jde o ocenění na rozloučenou.
před 20 minutami

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku
Prohlédnout si 18 fotografií
4. 8. 2022: Uprchlíci čekají na evakuaci na nádraží v ukrajinském Pokrovsku, poslední železniční stanici Doněcké oblasti.
29. 8. 2024: Nápis Pokrovsk na okraji zničeného města v Doněcké oblasti.
před 1 hodinou
Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Pro Ukrajince je most přes Kerčský průliv černou stavbou, pro Rusy zase nejrychlejším pozemním spojením s Moskvou. Jeho přejezd je ale vždy nejistý.
před 1 hodinou
Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Exprezident Zeman podstupoval rekonvalescenci po akutní operaci abscesu na zádech. Kvůli tomu se na Hradě nezúčastnil slavnostního večera k 28. říjnu.
Další zprávy