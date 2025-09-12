Zahraničí

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka měl zastřelit Tyler Robinson, 22letý mladík z Utahu, uvádí americká média s odvoláním na policejní zdroje. Informace posléze potvrdil utažský guvernér Spencer Cox na tiskové konferenci. O dopadení střelce se měl zasloužit jeho vlastní otec, který svého syna poznal z kamerových záznamů.
Charlie Kirk
A person of interest in the fatal shooting of U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk
Charlie Kirk. USA, Trump, vražda, střelec, Utah, universita, MAGA
FBI zveřejnila video střelce, který zabil Charlieho Kirka na Utah Valley University
Charlie Kirk. USA, Trump, vražda, střelec, Utah, universita, MAGA Zobrazit 5 fotografií

"Máme ho. Večer 11. září se člen rodiny Tylera Robinsona obrátil na rodinného přítele, který kontaktoval úřad šerifa okresu Washington. Uvedl, že Robinson se jim přiznal nebo naznačil, že spáchal tento čin," řekl Cox během páteční tiskové konference.

Související

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zdeněk Charvát.

Podle informací CNN s odkazem na policejní zdroje to byl přímo otec mladíka. Ten syna poznal díky kamerovým záběrům, které zveřejnila FBI. Když se mu syn přiznal, že Kirka zastřelil, poprosil o radu pastora. Následně zavolal policii, která si pro Tylera Robinsona přišla a odvezla ho k výslechu.

Úřady prozkoumaly záznamy z kamerového systému Utah Valley University a zjistily, že podezřelý přijel na univerzitní kampus ve středu ráno v autě značky Dodge Challenger.

Guvernér dodal, že střelec měl na sobě kaštanové tričko, světlé šortky, černou čepici s bílým logem a světlé boty. Když ho ráno vyšetřovatelé zadrželi, měl na sobě podobný oděv jako na zveřejněných videích.

Byl na vraždu sám, domnívá se policie

Detektivům pomohl i spolubydlící podezřelého střelce. Ukázal jim totiž zprávy v aplikaci Discord, skupinovém chatu, kde Robinson zmínil získání pušky. "Jeho spolubydlící umožnil vyšetřovatelům pořídit snímky obrazovky jako důkazní materiál," dodal Cox.

FBI zveřejnila video střelce, který střílel na univerzitě v Utahu | Video: Reuters

Guvernér před novináři rovněž potvrdil, že Robinson nebyl studentem Utah Valley University, kde byl Kirk v osudný den zastřelen. Podle předběžných závěrů mladík zřejmě plánoval vraždu sám bez pomoci dalších osob.

Podle výpovědi rodiny se Tyler Robinson v posledních letech stále více zajímal o politiku a krátce před vraždou hovořil o tom, že Kirk vystoupí v areálu utažské univerzity ve městě Orem.

Chci pro pachatele trest smrti, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Trump se rovněž nechal slyšet, že doufá, že střelec dostane trest smrti.

Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech.

Šéf FBI Kash Patel před novináři poděkoval Trumpovi za to, že vyšetřování činu osobně podpořil.

 
Mohlo by vás zajímat

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert
0:57

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha, klíčovou roli měl sehrát otec

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha, klíčovou roli měl sehrát otec
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Utah vražda střelec USA

Právě se děje

Aktualizováno před 2 hodinami
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

ŽIVĚ
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 11 minutami
"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení
9:59

"Spolu mimo sněmovnu? Bylo by to nespravedlivé," říká právník a navrhuje řešení

Krajské soudy zamítly návrhy na zrušení registrací kandidátních listin pro říjnové volby. Podle Gora Vartazaryana jde o mezeru v zákoně.
před 30 minutami
Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Obr otevřel dveře NBA čínským fanouškům, sám nesl těžké břemeno

Dnešní jubilant Jao Ming se z hvězdy NBA stal symbolem čínského basketbalu. Boom tohoto sportu ale v zemi za Čínskou zdí ovlivnila politika a cenzura.
před 1 hodinou
V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena

V pasti sekty. Začalo to nevinným pozváním na Instagramu, popisuje mladá žena

25letá žena byla členkou hnutí Sinčchondži dlouhých pět let. Teprve před 14 dny se jí z něj podařilo odejít. Se svou zkušeností se rozhodla svěřit.
před 1 hodinou
Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

Policie potvrdila, že zadržela podezřelou osobu v souvislosti s vraždou vlivného amerického aktivisty a spojence Donalda Trumpa.
před 2 hodinami
Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Jaký detail rozhodl o Kirkově smrti? To analyzuje bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Aktualizováno před 3 hodinami
Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Útočník T. J. Oshie vzpomínal na to, co se dělo poté, co nevídaným představením rozhodl utkání na olympiádě v Soči.
Další zprávy