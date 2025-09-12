Kdo zastřelil Charlieho Kirka? Dvacátník, kterého udal otec, potvrdil guvernér

"Máme ho. Večer 11. září se člen rodiny Tylera Robinsona obrátil na rodinného přítele, který kontaktoval úřad šerifa okresu Washington. Uvedl, že Robinson se jim přiznal nebo naznačil, že spáchal tento čin," řekl Cox během páteční tiskové konference.
Podle informací CNN s odkazem na policejní zdroje to byl přímo otec mladíka. Ten syna poznal díky kamerovým záběrům, které zveřejnila FBI. Když se mu syn přiznal, že Kirka zastřelil, poprosil o radu pastora. Následně zavolal policii, která si pro Tylera Robinsona přišla a odvezla ho k výslechu.
Úřady prozkoumaly záznamy z kamerového systému Utah Valley University a zjistily, že podezřelý přijel na univerzitní kampus ve středu ráno v autě značky Dodge Challenger.
Guvernér dodal, že střelec měl na sobě kaštanové tričko, světlé šortky, černou čepici s bílým logem a světlé boty. Když ho ráno vyšetřovatelé zadrželi, měl na sobě podobný oděv jako na zveřejněných videích.
Byl na vraždu sám, domnívá se policie
Detektivům pomohl i spolubydlící podezřelého střelce. Ukázal jim totiž zprávy v aplikaci Discord, skupinovém chatu, kde Robinson zmínil získání pušky. "Jeho spolubydlící umožnil vyšetřovatelům pořídit snímky obrazovky jako důkazní materiál," dodal Cox.
Guvernér před novináři rovněž potvrdil, že Robinson nebyl studentem Utah Valley University, kde byl Kirk v osudný den zastřelen. Podle předběžných závěrů mladík zřejmě plánoval vraždu sám bez pomoci dalších osob.
Podle výpovědi rodiny se Tyler Robinson v posledních letech stále více zajímal o politiku a krátce před vraždou hovořil o tom, že Kirk vystoupí v areálu utažské univerzity ve městě Orem.
Chci pro pachatele trest smrti, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Trump se rovněž nechal slyšet, že doufá, že střelec dostane trest smrti.
Posmrtně Kirkovi, který byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi, udělí Prezidentskou medaili svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání ve Spojených státech.
Šéf FBI Kash Patel před novináři poděkoval Trumpovi za to, že vyšetřování činu osobně podpořil.