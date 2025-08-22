Slovensko plánuje omezit rychlost chodců. Londýn i Čína už s chůzí experimentovaly

Slovenská média, včetně webu pluska.sk, minulý týden informovala o návrhu zákona poslance z vládního Směru Ľubomíra Vážného, který by měl zavést maximální rychlost chodců na chodnících.
Předkladatel svou iniciativu odůvodnil narůstajícím počtem kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, bicyklů či dalších prostředků mikromobility. "Podle statistik bylo například jen v Bratislavě za první čtvrtletí roku 2023 zaznamenáno deset kolizí mezi chodci a uživateli elektrických koloběžek, přičemž jedna z nich, bohužel, skočila tragicky," uvedl Vážny.
Maximální rychlost chodců by se podle něj měla omezit na 6 km/h, což vychází z horní hranice průměrné rychlosti běžné chůze dospělého člověka. Při této rychlosti je energie nárazu při kontaktu s chodcem minimální a riziko vážných zranění je výrazně nižší, píše pluska.sk.
"Zavedení této definice bude mít praktický význam také při dokazování porušení pravidel ze strany cyklistů a uživatelů jiných dopravních prostředků na chodnících, zejména v případech, kdy je třeba objektivně určit, zda došlo k překročení průměrné rychlosti pohybu v prostoru určeném primárně pro chodce," dodal poslanec.
Slovenské ministerstvo vnitra však na problematiku nahlíží jinak. "Ke zvýšení bezpečnosti chodců považujeme za vhodnější zakázat jízdu elektrokoloběžkám a podobným prostředkům na chodníku, než vyžadovat dodržování nějaké konkrétní číselné hodnoty," uvedl rezort ve stanovisku pro televizi TA3.
Stejný pohled sdílí i web autobible, podle kterého je mnohem jednodušší stanovit jasná pravidla provozu mikromobility na chodnících, než omezovat chodce. Otázkou také zůstává, jak by policie byla schopna rychlost chodců na chodnících měřit. Pokud by byl zákon přijat, vstoupil by v platnost od nového roku.
Snaha regulovat pohyb chodců ale není žádnou novinkou. Například v roce 2016 u stanice Waterloo v Londýně krátce testovali "rychlý pruh" pro chodce pohybující se rychleji než 5 km/h, kteří nepoužívají při chůzi mobilní telefon.
A bit overconcerned? Speed bumps seen in a short range of pedestrian walks at a scenic spot in east China stunned many Chinese netizens pic.twitter.com/OeOUc0h5Hj— People's Daily, China (@PDChina) April 30, 2017
V Číně zase v roce 2017 umístili na průchodu kolem historického komplexu ve městě Tchaj-er-čuang zpomalovací prahy pro chodce. Úřady totiž měly pocit, že davy se kolem místa jen proženou a nevěnují dostatečnou pozornost historickému objektu. Místo toho však lidé spíše než na památku koukali na své nohy, opatrně šlapající po více než padesáti prazích, popsal bizarní scénu deník Telegraph.