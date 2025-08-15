Ekonomika

Inflace na Slovensku v červenci zrychlila na nové maximum od konce roku 2023

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Tempo meziroční míry inflace na Slovensku v červenci mírně zrychlilo na 4,4 procenta. Ceny zboží a služeb tak rostly nejrychleji od konce roku 2023, uvedl v pátek slovenský statistický úřad. V červnu inflace činila 4,3 procenta. Slovensko dle dřívějších údajů statistického úřadu Eurostat nadále patří v eurozóně k zemím s nejvyšší inflací. V Česku inflace v červenci zvolnila na 2,7 procenta.
Bratislavský hrad
Bratislavský hrad | Foto: Shutterstock

Spotřebitelské ceny v sedmém letošním měsíci na Slovensku podle statistiků významně ovlivnilo zdražení potravin a nealkoholických nápojů, které mají druhý nejvyšší podíl na výdajích slovenských domácností. Ceny uvedeného zboží stouply meziročně o 4,4 procenta, tedy nejvíce od loňského listopadu.

Robert Fico, Juraj Cintula, Slovensko, soud, atentát

Spotřebitelé na Slovensku si připlatili hlavně za jedlé oleje a tuky, jakož i za mléko, sýry, vejce a ovoce. Naopak mírně zlevnilo maso a zelenina. Nealkoholické nápoje zdražily téměř o pětinu. Výrazně se zvýšily cena kávy, čaje a kakaa, ale také dalších nealkoholických nápojů. Slovensko letos zavedlo zvláštní daň na slazené nápoje; podle dřívější analýzy ekonomů slovenského ministerstva financí ceny tohoto zboží rostly výrazněji, než by odpovídalo dodatečnému zdanění.

Polestar Logo

Zvýšily se ceny v restauracích a hotelech, byť letos sazba daně z přidané hodnoty (DPH) na ubytovací a stravovací služby na Slovensku klesla. Naopak v rámci posledního konsolidačního balíčku vlády základní sazba DPH v zemi stoupla, stejně jako některé jiné daně.

V průměru za prvních sedm měsíců letošního roku spotřebitelské ceny na Slovensku stouply ve srovnání se stejným obdobím loňska o čtyři procenta.

 
