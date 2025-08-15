Inflace na Slovensku v červenci zrychlila na nové maximum od konce roku 2023

Spotřebitelské ceny v sedmém letošním měsíci na Slovensku podle statistiků významně ovlivnilo zdražení potravin a nealkoholických nápojů, které mají druhý nejvyšší podíl na výdajích slovenských domácností. Ceny uvedeného zboží stouply meziročně o 4,4 procenta, tedy nejvíce od loňského listopadu.
Spotřebitelé na Slovensku si připlatili hlavně za jedlé oleje a tuky, jakož i za mléko, sýry, vejce a ovoce. Naopak mírně zlevnilo maso a zelenina. Nealkoholické nápoje zdražily téměř o pětinu. Výrazně se zvýšily cena kávy, čaje a kakaa, ale také dalších nealkoholických nápojů. Slovensko letos zavedlo zvláštní daň na slazené nápoje; podle dřívější analýzy ekonomů slovenského ministerstva financí ceny tohoto zboží rostly výrazněji, než by odpovídalo dodatečnému zdanění.
Zvýšily se ceny v restauracích a hotelech, byť letos sazba daně z přidané hodnoty (DPH) na ubytovací a stravovací služby na Slovensku klesla. Naopak v rámci posledního konsolidačního balíčku vlády základní sazba DPH v zemi stoupla, stejně jako některé jiné daně.
V průměru za prvních sedm měsíců letošního roku spotřebitelské ceny na Slovensku stouply ve srovnání se stejným obdobím loňska o čtyři procenta.