Dny, které otřásly Západem. Jsou to Trumpovy 28D šachy, nebo osobní zášť?

Trump zmáčkl turbo a na mezinárodní aréně rozjel smršť, že se nestačí divit ani Vladimir Putin. Sblížení mezi Moskvou a Washingtonem nabralo nečekané obrátky. Z Kremlu i Bílého domu létají komplimenty, za které by ještě před půl rokem Rus dostal cejch zahraničního agenta a Američan nálepku proruského červa. Rusko-americkým vztahům se věnuje další díl podcastu Kaviárové tousty.

A co víc, Donald Trump a jeho okolí útočí na ukrajinskou vládu víc než Kreml. Alespoň rétoricky. Co stojí za neskrývaným odporem Trumpa k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému? A jak to teď vidí Rusové? Na to se pokoušejí najít odpověď v podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just a jeho kolegyně, publicistka Lucie Sulovská.

Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde: