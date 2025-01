Musíme mobilizovat i dvacetileté, vyzývá Ukrajinec, který odkryl krizi elitní brigády

Nemůžeme se spoléhat na jednání o příměří, bude třeba širší mobilizace a vzít do armády ještě mladší muže, jinak ztratíme další velké území. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to říká ukrajinský investigativní reportér Jurij Butusov. Právě on v lednu zveřejnil informaci, že ukrajinská 155. mechanizovaná brigáda, částečně vyzbrojená a vycvičená Francií, se potýká s dezercemi a velkými ztrátami na bojišti.

1:15 155. mechanizovaná brigáda odjela do Francie, aby se nechala vycvičit francouzskými veliteli. | Video: Aktuálně.cz/X/francouzské ministerstvo obrany