"Drtivá převaha" díky nečekané zbrani. Rusové panikaří po historickém úderu Ukrajinců

Ukrajinské vojenské rozvědce se podařilo sestřelit ruská letadla zbraní, která je určena pro vzdušné souboje. Dokázala ji ale vypálit z námořních dronů. Ukrajina se tak opět zachovala na bojišti inovativně a okupanti nyní musejí hledat cesty, jak novou zbraň eliminovat. Ruští blogeři jsou z nastalé situace v Černém moři zoufalí.

Ukrajinci sestřelili ruský bojový letoun Su-30 za pomoci mořského dronu se střelou vzduch-vzduch. | Video: Aktuálně.cz/X/Defence Intelligence of Ukraine

Rozvědka HUR na sestřelení dvou víceúčelových bojových letadel Su-30 Flanker použila americké střely vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder s infračerveným naváděním. Podle jejího šéfa Kyryla Budanova je vypálili z bezpilotních člunů Magura-7, které by měly být protivzdušnou variantou námořního dronu Magura-5.

Ukrajinské ozbrojené síly umístily na sociálních sítích video zachycující sestřelení jednoho Su-30. Budanov uvedl, že z druhého střetu neexistují žádné záběry. Schopnost ničit rychle letící stroje střelami AIM-9 je dalším krokem vpřed pro vysoce inovativní aplikace ukrajinských dronů a další hrozbou pro ruské letectvo, napsal server The War Zone.

Rusy útok znepokojuje. "Lze zaznamenat tři smutné momenty, které mírně řečeno naznačují problémy v naší vojenské organizaci ve čtvrtém roce speciální vojenské operace (Rusové tak nazývají agresi na Ukrajině)," postěžoval si populární telegramový kanál Válečný zpravodaj Koťátko.

"Nepřítel se zaprvé zmocnil iniciativy v Černém moři. Zadruhé Černomořská flotila po ztrátě vlajkové lodi (křižníku Moskva) a řady lodí stále není obnovena z hlediska bojeschopnosti. Krčí se v přístavech a zátokách. A nepřítel má také drtivou převahu v používání bezpilotních člunů (USV) se schopností útočit v kterékoli části vodní plochy a držet pod kontrolou pobřeží Ruské federace a přilehlý vzdušný prostor," napsal ruský kanál.

"Ukrajina sestřelila Su-30 asi 50 km západně od Novorossijsku za použití stejné taktiky: vylákala ho a dostala. Piloti se katapultovali a vyzvedli je civilní námořníci. Oba jsou naživu a letadlo - k čertu s ním. Hlavní je, že jsou lidé naživu," napsal na Telegramu ruský vojenský expert Vladislav Šurygin.

Nadzvuková řízená střela krátkého dosahu AIM-9M je určená k boji proti vzdušným cílům. Ve výbavě ji mají především stíhačky a vrtulníky. Ukrajinci ji ale dokázali odpálit z moře. Šurygin kritizoval ruskou armádu za to, že umožnila ukrajinským bezpilotním člunům být tak efektivní.

"Úder řízenou střelou není novinkou, protože Ukrajinci podobným způsobem zaútočili už loni v prosinci. Ale z nějakého důvodu je tím mnoho lidí stále překvapeno. Nejdůležitější je, že existují prostředky, jak s touto hrozbou bojovat. I obyčejné malé FPV drony se schopnými operátory účinně ničí bezpilotní čluny," zlobí se Šurygin.

"Na pozadí ztráty Su-30 se objevují otázky, jak vyřešit problém obrany pobřeží, aniž by bylo nutné posílat letadla, která by na bezpilotní čluny střílela z kanónů jako za druhé světové války," domnívá se ruský kanál Two Majors. Podle něho jsou drony schopné řešit stejné problémy na moři jako na souši, navíc v podmínkách, kde se dá očekávat menší odpor.

Kromě dronů FPV navrhuje Two Majors využít "již dlouho osvědčenou kombinaci průzkumného bezpilotního letounu ZALA a létající munice Lancet… Na rozdíl od fronty, kde jsou loveny jinými drony a zneškodňovány radary, nad Černým mořem nic takového není," navrhuje Two Majors, jak se bránit útokům námořních dronů.

