Už je pozdě. Kreml těžce podcenil katastrofu v Černém moři, teď se ji snaží ututlat

V Kerčském průlivu se v prosinci potopily dva ruské ropné tankery a do Černého moře uniklo 2400 tun těžkého topného oleje. Kreml se katastrofu snažil ututlat a až později úřady označily pláže v Anapě jako nevhodné ke koupání. I když se nyní, po čtyřech měsících, ropa stále vyplavuje na břeh a za městem leží hromady kontaminovaného písku, Rusové se na místo chystají posílat děti na tábory.

Když se loni 15. prosince při bouřce oba tankery potopily, k osudné chybě došlo podle spoluzakladatele ekologické skupiny Ecodefense Vladimira Slivjaka hned v prvních hodinách po události.

"Když dojde k velkému úniku ropy, prvních 24 hodin je rozhodujících. Pokud ji v té době nedokážete zadržet, je mnohem těžší škody zvládnout. A v tomto případě nikdo nic neudělal - ani v prvních 24 hodinách, ani v prvních týdnech," vysvětlil Slivjak.

S tím souhlasí i místní odborník, který se specializuje na ekologickou kriminalitu, jehož jméno ruský nezávislý server Meduza nesdělil. "Jednání úřadů opravdu nelze označit za adekvátní. Prvních pět dní po katastrofě neřekly téměř nic a snažily se to ututlat," uvedl místní ekolog pro Meduzu.

K úniku totiž došlo jen několik dní před vysíláním každoročního televizního pořadu 'Přímá linka' s Vladimirem Putinem. "A s politickým systémem, kdy regionální gubernátor není volen, ale jmenován z Moskvy, tak to poslední, co chce, je špatná publicita před významnou federální událostí. Takže se nic nedělo," dodal ekolog.

Stav nouze úřady vyhlásily až deset dní po potopení tankerů. Do té doby katastrofu řešily jen místní obce, které neměly k dispozici potřebné vybavení ani pracovní síly. "Teprve když se na sociálních sítích rozšířila videa s ropou, začaly úřady reagovat. Federální vláda se zapojila až po Novém roce. Ale ani pak jejich pomoc nic nespravila. Zdroj znečištění - vraky tankerů - zůstává na mořském dně," popsal místní ekolog.

Podle Slivjaka Kreml rozsah katastrofy z velké části ignoruje, protože to pro něj není priorita. "Putin se soustředí hlavně na válku. Tam jdou všechny peníze. Ropná skvrna pro něj není důležitá. Bylo zjevně zapotřebí více zdrojů - lidí, vybavení, finančních prostředků. Ale vládu to nezajímalo, dokud se rozsah katastrofy nedal popřít. A i následně se chovala, jako by o nic nešlo," řekl.

Úřady se nyní snaží odstraňovat směs písku a ropy. "Je pozdě, promeškali kritický moment. Budou ji odvážet ještě dlouho. Z písku budou tvořit skládky, kde se dá. Znečišťující látky se budou vyplavovat do životního prostředí, možná i do vodních zdrojů a nakonec i do potravin," upozornil Slivjak.

Přestože se ropa stále dostává na pobřeží, regionální politici mluví o návratu turistů. Už se dokonce na letošní sezonu plánují dětské tábory v Anapě. Jedno z tamních lázeňských středisek chce přijmout asi tři tisíce dětí. Zařízení tvrdí, že písek na jeho pláži je "dostatečně čistý".

Přístup úřadů k nadcházející turistické sezoně Slivjak zkritizoval a naznačil, že se možná budou snažit rozsah škod dále tajit. "Bude to turistická sezona s mazutem, zčernalýma nohama a možnými otravami. Očekávám, že úřady budou tlačit na místní média, aby se vyvarovala jakýchkoli informací, které by mohly návštěvníky odradit," uzavřel.

