Jižní Korea od příštího školního roku zakáže mobilní telefony ve vyučování

Návrh zákona přesvědčivě prošel parlamentem, hlasovalo pro něj 115 ze 163 přítomných poslanců. Zákon je výsledkem úsilí o omezení závislosti na chytrých telefonech, přičemž stále více výzkumů poukazuje na jejich škodlivé účinky.
Zákonodárci, rodiče a učitelé tvrdí, že používání chytrých telefonů ovlivňuje studijní výsledky a studentům ubírá čas, který by mohli věnovat studiu. Skeptici, včetně studentů, se však ptají, jakým způsobem bude zákaz uplatňován či zda skutečně řeší základní příčinu závislosti.
Většina jihokorejských škol už nějakou formu zákazu chytrých telefonů zavedla, píše BBC. Určitá omezení v používání mobilních telefonů na školách už platí v zemích, jako je Finsko, Francie, Itálie, Nizozemsko nebo Čína.