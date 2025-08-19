Zahraničí

Škola nemá vytvářet stres. Německá spolková země zakázala neohlášené testy

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Německá spolková země Porýní-Falc zakázala na školách předem neohlášené testy. Podle zemského ministra školství Svena Teubera nemá být škola místem, kde se na děti vytváří tlak, ale místem podpory jejich rozvoje. Informoval o tom časopis Der Spiegel.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock.com

Předem neohlášené testy nepatří podle ministra Teubera do moderní školy. "Stále více dětí a mladistvých vnímá školu jako prostor, kde se necítí dobře," řekl. Cílem je podle něj rozvíjet kompetence žáků, "a to nikoliv tlakem, ale možností dobré přípravy".

Související

Výuka se mění. Učitelům, kteří jen odvykládají látku a dají test, sebere AI práci

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblík na chodbě školy v září 2023

Zadávání neohlášených testů bylo už dříve v západoněmecké spolkové zemi Porýní-Falc omezené. Testovat se bez předchozího upozornění mohla jen látka z domácích úkolů a to navíc jen ta, která se probírala nanejvýš před dvěma dny. Všechny další písemky a zkoušky musejí být žákům ohlášeny přinejmenším týden dopředu.

Zda se k Porýní-Falci přidají i další německé spolkové země, není jasné. Jisté je jen to, že mezi nimi nebude Bavorsko. Teprve v červenci tam totiž poslanci vládních stran Křesťansko-sociální unie (CSU) a Svobodní voliči (FW) s podporou opoziční Alternativy pro Německo (AfD) ve školském výboru zemského sněmu zamítli petici, která žádala zákaz neohlášených testů ve školách. Sedmnáctiletá školačka z Mnichova, která ji iniciovala, pod ni získala 60 tisíc podpisů.

 
Mohlo by vás zajímat

Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu

Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu

Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym

Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym
1:11

Severokorejští špioni chtějí zpátky domů. Většině je přes 90 let, zůstali věrní KLDR

Severokorejští špioni chtějí zpátky domů. Většině je přes 90 let, zůstali věrní KLDR

Rusko a USA jako spojenci? Vojáci dali na obrněnce dvě vlajky, Ukrajina reagovala

Rusko a USA jako spojenci? Vojáci dali na obrněnce dvě vlajky, Ukrajina reagovala
0:43
zahraničí Aktuálně.cz Obsah školství vzdělání, vzdělávání test Německo

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Chaos pokračuje. Pořadatelé US Open vyřadili Siniakovou a Sinnera z turnaje

Chaos pokračuje. Pořadatelé US Open vyřadili Siniakovou a Sinnera z turnaje

Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude.
Aktualizováno před 13 minutami
Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu

ŽIVĚ
Mírová jednání by se mohla uskutečnit v Ženevě. Švýcarsko nabídlo Putinovi imunitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

Rapper Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem, jenž vznikne ve Věznici Jiřice

Rapper Jonáš Červinka vystupující pod jménem Lipo podpoří děti vězněných rodičů klipem k písni Sáro. Klip vznikne ve středočeské Věznici Jiřice.
před 44 minutami

Poklad v Kroměříži. Pod omítkou zámku se skrývaly stovky ametystů

Poklad v Kroměříži. Pod omítkou zámku se skrývaly stovky ametystů
Prohlédnout si 15 fotografií
Při odborném průzkumu zámeckých grott objevila vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Jana Zapletalová(na snímku) stovky ametystů, 19. srpna 2025, Arcibiskupský zámek v Kroměříži.
Při odborném průzkumu zámeckých grott objevila vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Jana Zapletalová(na snímku) stovky ametystů, 19. srpna 2025, Arcibiskupský zámek v Kroměříži.
před 1 hodinou
„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

„Takoví týpci mají o životě poměrně jasno,“ říká o své nové roli herec Jiří Dvořák

V nové řadě Kriminálky Anděl se objeví Marta Dancingerová jako poručice Kolářová a Jiří Dvořák jako major přicházející z protiteroristického oddělení.
před 1 hodinou
Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym
1:11

Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym

Mark Warren z Aljašky si dříve postěžoval na potíže se sháněním náhradních dílů kvůli válce na Ukrajině.
Aktualizováno před 1 hodinou
Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22

Strany si vylosovaly čísla kandidátek. Piráti symbolickou 16, ANO věří na energii 22

"Číslo 22 prý symbolizuje velkou energii, vytrvalost, vizi a schopnost přetavit sny v realitu, takže to i sedí," říká mluvčí hnutí ANO.
Další zprávy