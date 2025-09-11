Zahraničí

Ruský dron jen 200 kilometrů od Ostravy. Česko posílá Polákům vrtulníky i vojáky

před 19 minutami
Bezpečnostní situace ve střední Evropě se po středečním incidentu vyostřila. Ruské bezpilotní letouny narušily polský vzdušný prostor a jeden z nich dopadl poblíž obce Mniszków v Polsku. Místo zásahu se nachází přibližně dvě stě kilometrů od Ostravy, tedy blíž než mnohá ukrajinská bojiště. Zpráva okamžitě vyvolala reakce české vlády i armády, která oznámila, že vyšle Polsku vojenskou pomoc.
Trosky dronů Polsko hlásí v Lublinském vojvodství u hranic Ukrajiny a Běloruska, v Lodžském, ve Varmijsko-Mazurském vojvodství i v Mazovském vojvodství, kde leží Varšava.
Trosky dronů Polsko hlásí v Lublinském vojvodství u hranic Ukrajiny a Běloruska, v Lodžském, ve Varmijsko-Mazurském vojvodství i v Mazovském vojvodství, kde leží Varšava. | Foto: Aktuálně.cz

Podle polských ozbrojených sil bylo během noci zaregistrováno devatenáct ruských dronů v polském vzdušném prostoru. Část z nich sestřelily polské a spojenecké stíhačky, jeden ale spadl na pole mimo obydlené oblasti.

Přestože nedošlo k obětem na lidských životech, incident je vnímán jako přelomový - poprvé od začátku války totiž byly ruské stroje zasaženy přímo nad územím členského státu NATO. Polský premiér Donald Tusk hovořil o "bezprecedentním okamžiku" a jeho vláda požádala o svolání konzultací na základě článku 4 Severoatlantické smlouvy.

Vrtulníky Mi-171Š

Praha se rozhodla na žádost Varšavy reagovat okamžitě. Ministerstvo obrany potvrdilo, že do Polska vyšle jednotku speciálních operací s trojicí vrtulníků Mi-171Š. Stroje, určené mimo jiné k obraně proti nízko letícím dronům, mají být nasazeny během několika dní.

Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že Polsko je spolehlivý partner a soused: "Teď je čas ukázat sílu a jednotu."

150 českých vojáků 

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky se mise bude týkat maximálně 150 vojáků. Jejich pobyt v Polsku by měl trvat v časovém horizontu tří měsíců a logistické detaily se ještě upřesňují. Vojáci budou vyčleněni z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Česká armáda tak naváže na předchozí společné operace s Polskem - naposledy pomáhala při loňských záplavách.

Ostrý tón zazněl i z úst ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandiduje za Spolu). Ten připomněl, že středeční událost je důkazem, že ruská agrese neohrožuje pouze Ukrajinu. "Narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny," uvedl pro ČTK a vyzval k posílení protivzdušné obrany na východním křídle NATO. 

Na sociálních sítích reagoval i ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč, podle něhož by další krokem mělo být společné vyhoštění ruských diplomatů ze zemí NATO. Zdůraznil, že Rusko je třeba "maximálně izolovat" a sankce vůči němu ještě více zpřísnit.

Incident, při němž jeden z Ruskem vyslaných dronů dopadl necelých 200 kilometrů od hranic českého území, je varováním, že válka už není jen vzdáleným konfliktem. Nasazení českých vrtulníků v Polsku má proto dvojí rozměr - posílení obranyschopnosti regionu a jasný vzkaz, že státy NATO jsou připraveny reagovat společně a rychle.

 
