Izraelské tanky postupují do hustě obydlené čtvrti města Gaza

Podle místních zdravotníků bylo ve středu v Pásmu Gazy zabito nejméně 24 Palestinců včetně dětí, většina z nich právě ve městě Gaza.
Izraelská vláda před necelým měsícem oznámila záměr zcela vojensky obsadit město, které označuje za hlavní baštu teroristického hnutí Hamás. Obyvatelé dnes podle Reuters uvedli, že armáda v Gaze ničila domy i stanové tábory, v nichž přebývali Palestinci, které bezmála dva roky trvající válka vyhnala už dříve z domovů.
"Šajch Radván lehá popelem. Okupace zničila domy, spálila stany a drony pouštějí zvukové zprávy, které lidem nařizují, aby oblast opustili," řekla agentuře šedesátiletá Zakája Samíová, matka pěti dětí, s odkazem na izraelskou armádu. "Nebude-li dobývání Gazy zastaveno, možná zemřeme. A neodpustíme nikomu, kdo jen stojí a přihlíží, aniž by udělal cokoli pro to, aby naší smrti zabránil," dodala.
Od pátku, kdy Izrael prohlásil město za nebezpečnou bojovou zónu, opustil své domovy jen zlomek z téměř jednoho milionu obyvatel, kteří podle OSN v Gaze žijí. Podle dat humanitární organizace Site Management Cluster, která koordinuje pomoc vyhnaným lidem, se k pondělku v Gaze přesunulo zhruba 14 840 Palestinců, z nichž většina odešla na jih a malá část na jiná místa ve městě.
Armáda dnes podle místních obyvatel shodila v Šajch Radvánu granáty na tři školy, které sloužily jako útočiště pro vysídlené Palestince, a zapálila tam postavené stany. Palestincům, kteří se tam ukrývali, se před ostřelováním podařilo uprchnout. Podle svědků armáda také opět na dálku odpalovala obrněná vozidla naložená výbušninami, aby ničila domy ve východní části čtvrti, a udeřila na lékařskou kliniku, kde zničila dvě sanitky.
Izraelská armáda v dnešním prohlášení pouze uvedla, že bude pokračovat v operacích proti "teroristickým organizacím" v Gaze a likvidovat veškeré hrozby vůči izraelskému státu. Armáda dlouhodobě viní Hamás, že používá civilisty a civilní objekty jako živé štíty, což hnutí popírá.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že Hamás, který v Pásmu Gazy vládl téměř dvě desetiletí, ale nyní kontroluje pouze malou část tohoto území, musí být poražen, pokud sám nesloží zbraně a nevzdá se. Nynější válku v Pásmu Gazy vyprovokoval bezprecedentní teroristický útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, který si vyžádal na 1200 izraelských obětí, dalších 251 ozbrojenci unesli na palestinské území. Při následné ničivé vojenské ofenzivě Izraele v Pásmu Gazy přišlo od té doby o život nejméně 63.500 Palestinců, většinou civilistů.
Izraelská vláda prosazuje plán obsazení celého města Gaza a jeho okolí jako cestu k úplnému zničení Hamásu a nalezení zbývajících 48 izraelských rukojmích v pásmu, z nichž je ovšem více než polovina podle poznatků armády po smrti. Nejvyšší představitelé armády nicméně v minulosti vládu opakovaně varovali, že ofenziva ve městě může ohrozit životy ještě žijících rukojmích a způsobit nevratnou ztrátu pozůstatků těch mrtvých. V Izraeli mezitím značná část obyvatel požaduje ukončení války a dohodu s Hamásem, jež by umožnila návrat unesených.
V Jeruzalémě ve středu vypukly další protivládní protesty, jejichž účastníci požadují, aby vláda okamžitě uzavřela s Hamásem dohodu o příměří a propuštění rukojmích. Desítky demonstrantů vylezly na střechu Národní knihovny, kde vyvěsili obří transparent s obrázkem usmívajícího se premiéra a nápisem "opuštěni, zabíjeni".