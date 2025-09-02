Zahraničí

Masakr palestinských civilistů v Gaze pokračuje, v úterý Izraelci zabili přes 70 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy si v úterý vyžádaly životy nejméně 73 Palestinců, z toho 42 lidí zemřelo ve městě Gaza, informoval deník Haarec s odvoláním na tamní nemocnice. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy 76 Palestinců a dalších 281 bylo zraněno, napsal také list.
Podle palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo od pondělka v Pásmu Gazy nejméně 76 Palestinců a dalších 281 bylo zraněno. Snímek z pohřbu obětí je z úterý. | Foto: Reuters

Už ráno agentura AFP s odvoláním na mluvčího civilní obrany v Gaze Mahmúda Basala informovala, že izraelské vzdušné údery na město Gaza v noci na úterek zabily 13 lidí. Izraelské bojové letouny při prvním útoku zasáhly horní patro obytné budovy v jihozápadní části města. Na západě Gazy izraelské helikoptéry rovněž útočily na byt, při čemž zahynuli tři lidé a několik dalších osob utrpělo zranění.

Izraelská armáda se chystá dobýt Gazu, největší město v palestinské enklávě. V posledních dnech zesílila bombardování oblasti. Dnes začalo povolávání až 60 tisíc rezervistů. Záložníci budou nasazeni po celém Izraeli v době, kdy armáda vysílá další vojáky a příslušníky aktivních záloh do Pásma Gazy.

Ve městě Gaza a jeho okolí podle odhadů pobývá kolem milionu lidí, tedy zhruba polovina populace pásma. Několik tisíc z nich už v obavách z dalších izraelských útoků odešlo hledat přístřeší jinde.

Experti OSN na globální potravinovou bezpečnost v guvernorátu města Gaza v srpnu vyhlásili hladomor způsobený boji a blokádou humanitární pomoci Izraelem a umocněný rozsáhlým vysídlováním obyvatelstva a zničením zemědělské půdy. Dnes ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo o úmrtí dalších 13 Palestinců, včetně tří dětí, na následky hladu a podvýživy za posledních 24 hodin, čímž podle něj počet obětí hladu a podvýživy v Pásmu Gazy během této války stoupl na 361, včetně 130 dětí.

Mezinárodní sdružení expertů zabývajících se studiem genocidy (IAGS) minulý týden přijalo rezoluci, podle níž chování Izraele v Pásmu Gazy naplňuje právní definici genocidy stanovenou OSN. Odborníci z IAGS uvedli, že ačkoliv útok teroristického palestinského hnutí Hamás ze 7. října 2023, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí, je válečným zločinem, Izrael ofenzivou necílí pouze na palestinské teroristické hnutí, ale na celou populaci Pásma Gazy.

Izrael od začátku ofenzivy v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví, které podle AFP považuje OSN za spolehlivé, zabil nejméně 63 557 Palestinců, v drtivé většině civilistů.

 
