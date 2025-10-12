Zahraničí

Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

před 2 hodinami
Propouštění izraelských rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy začne v pondělí brzy ráno. Všech 20 živých rukojmích by mělo být propuštěno najednou. V neděli to oznámila mluvčí izraelské vlády s tím, že Izrael je připraven převzít i těla 28 zemřelých poté, co budou propuštěni živí. Palestinští vězni budou propuštěni, jakmile Izrael převezme všechna rukojmí.
V ulicích Tel Avivu se v noci na neděli shromáždili lidé, aby oslavili slíbený návrat zbývajících rukojmí držených Hamásem. Mnozí z nich za to děkovali Donaldu Trumpovi.
V ulicích Tel Avivu se v noci na neděli shromáždili lidé, aby oslavili slíbený návrat zbývajících rukojmí držených Hamásem. Mnozí z nich za to děkovali Donaldu Trumpovi. | Foto: ČTK

List The Times of Israel napsal, že vláda informovala rodiny rukojmích, že propuštění se očekává v pondělí mezi 4:00 a 6:00 místního času, tedy 3:00 až 5:00 SELČ. Termín se ale může ještě změnit. Izrael by měl být podle listu informován Červeným křížem dvě hodiny před propuštěním.

Americký viceprezident J. D. Vance řekl v neděli televizi NBC, že rukojmí mohou být propuštěna "nyní již kdykoli".

