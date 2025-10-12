Izraelská rukojmí začne Hamás propouštět už v pondělí brzy ráno, oznámil Tel Aviv

List The Times of Israel napsal, že vláda informovala rodiny rukojmích, že propuštění se očekává v pondělí mezi 4:00 a 6:00 místního času, tedy 3:00 až 5:00 SELČ. Termín se ale může ještě změnit. Izrael by měl být podle listu informován Červeným křížem dvě hodiny před propuštěním.
Americký viceprezident J. D. Vance řekl v neděli televizi NBC, že rukojmí mohou být propuštěna "nyní již kdykoli".
Že propouštění rukojmí začne v pondělí ráno, už v sobotu potvrdil i vysoký představitel Hamásu. "V souladu s podepsanou dohodou se očekává, že výměna vězňů začne v pondělí ráno, jak bylo dohodnuto, a v této věci nedošlo k žádnému novému vývoji," řekl agentuře AFP Usáma Hamdán.
Výměna rukojmích za palestinské vězně je součástí první části dohody o příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás. Podle dohody Izrael propustí 250 doživotně odsouzených Palestinců a 1700 Palestinců zatčených od začátku války.
Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Příměří vstoupilo v platnost v pátek.