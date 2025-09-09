Zahraničí

Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům

před 2 hodinami
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac v úterý uvedl, že nařídil úřadům zavést sankce vůči příbuzným dvou ozbrojenců, kteří v pondělí v Jeruzalémě zastřelili šest lidí. Zároveň nechá Kac odebrat pracovní povolení a povolení ke vstupu do země asi 750 Palestincům žijícím ve dvou vesnicích na okupovaném Západním břehu Jordánu, odkud útočníci pocházeli.
Izraelští policisté, kriminalističtí experti a záchranné složky pracují na místě, kde došlo k podezřelému útoku střelbou na okraji Jeruzaléma 8. září.
Izraelští policisté, kriminalističtí experti a záchranné složky pracují na místě, kde došlo k podezřelému útoku střelbou na okraji Jeruzaléma 8. září.

Informuje o tom zpravodajský server The Times of Israel (ToI), podle něhož Izrael tímto patrně uplatňuje kolektivní trest vůči Palestincům, kteří do útoku nebyli zapojeni.

V úterý se k pondělnímu útoku přihlásilo ozbrojené křídlo teroristické skupiny Hamás Brigády Kasám, napsala agentura Reuters. Izraelci zahájili proti Hamásu válku v Pásmu Gazy poté, co toto teroristické hnutí spolu se svými spojenci 7. října 2023 zaútočilo na Izrael.

Hrůza v Jeruzalémě. Útočníci nastoupili do autobusu a spustili palbu, šest mrtvých

Suspected shooting attack in Jerusalem

Izrael běžně zakazuje práci v zemi přímým rodinným příslušníkům Palestinců obviněných z terorismu, jen zřídka však tuto politiku uplatňuje vůči širšímu příbuzenstvu útočníků, poznamenal ToI.

Izrael tuto praxi zdůvodňuje snahou odradit Palestince od útoků, jelikož se to pak podepíše na živobytí jejich rodin. Kritici naopak zdůrazňují, že jde o formu kolektivního trestu.

Kac kromě toho také nařídil demolici jakýchkoliv černých staveb ve zmíněných vesnicích. V praxi ale podle ToI není jasné, co tím myslel, jelikož obce se nacházejí v takzvané zóně B, kde civilní záležitosti spravuje Palestinská autonomie a kde Izrael stavební povolení nevydává.

Dva ozbrojenci ve věku 20 a 21 let v pondělí zabili šest lidí na autobusové zastávce v Jeruzalémě. Útočníky pocházející z vesnic v oblasti Ramalláhu zabili dva Izraelci: voják, který zrovna nebyl ve službě, a ozbrojený civilista.

 
