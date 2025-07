Netanjahuova vláda se rozpadá. Kvůli zrušení výjimky z vojny pro ultrartodoxní židy

Izraelská ultraortodoxní strana Šas ve středu oznámila, že odchází z vládní koalice premiéra Benjamina Netanjahua. Neopouští však parlamentní koalici, současný kabinet si tak ve 120členném parlamentu udrží těsnou většinu 61 křesel. V úterý již opuštění vládní koalice oznámila ultraortodoxní strana Jednotný judaismus tóry, která však zároveň opustila i parlamentní koalici.

Obě strany odešly kvůli dlouhodobému sporu o výjimkách z branné povinnosti pro ultraortodoxní studenty židovských škol. Nicméně skutečnost, že Šas zůstává v parlamentní koalici, nechává podle serveru The Times of Israel otevřenou možnost případného návratu strany do vlády, pokud by otázka branné povinnosti byla vyřešena. Izraelská vláda má nyní ve 120členném parlamentu těsnou většinu 61 křesel.

Ultraortodoxní strany argumentují tím, že zákon o osvobození studentů ješiv, tedy židovských náboženských škol, byl klíčovým slibem v jejich dohodě o vstupu do vládní koalice na konci roku 2022.

Ultraortodoxní židé (charedim) měli v Izraeli donedávna výjimku z branné povinnosti, která platila od vzniku státu Izrael v roce 1948. Loni v červnu ale nejvyšší soud rozhodl, že pro pokračování výjimky neexistuje žádný právní základ, a vyzval vládu, aby okamžitě začala s povoláváním ultraortodoxních židů. Izraelské sdělovací prostředky tehdy informovaly, že v ješivách je asi 63 tisíc studentů, kteří by mohli být podle zákona povoláni do armády.

Výjimka, která platila desítky let a které využíval stále větší počet lidí, se stala v Izraeli žhavým tématem v době, kdy izraelská armáda vede válku v Pásmu Gazy.