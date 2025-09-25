Itálie a Španělsko vyslaly válečné lodě na pomoc flotile plující do Pásma Gazy

Italský ministr obrany Guido Crosetto v Poslanecké sněmovně řekl, že Itálie vyšle další fregatu vojenského námořnictva na pomoc flotile. "Nejsme ale schopni zajistit bezpečnost flotily v momentě, kdy vypluje z mezinárodních vod a dostane se do vod jiného státu," uvedl Crosetto.
Vedení flotily vyzval, aby přijala italský návrh, že její humanitární náklad pro Pásmo Gazy předá na palestinské území latinský patriarchát, odnož katolické církve v Izraeli a Palestině. Jedna z italských lodí podle tisku již doplula i do oblasti, kde se flotila nyní nachází.
Návrh na předání nákladu ale flotila podle dnešního prohlášení italské delegace odmítla, píší agentury Reuters a ANSA. Cílem plavby totiž není jen předání pomoci, ale také "prolomení nelegální blokády" Pásma Gazy ze strany Izraele, stojí v prohlášení.
Vyslání vojenské lodě na poskytnutí pomoci flotile oznámil ve středu večer španělský premiér Pedro Sánchez. "Vysíláme loď, abychom zaručili, že v případě potřeby můžeme zachránit (španělské účastníky plavby) a vrátit je do Španělska," uvedl Sánchez. Podle něj loď vypluje ve čtvrtek z přístavu Cartagena na jihu Španělska, který se nachází několik dní plavby od Kréty. Agentura Europa Press dnes uvedla, že se jedná o hlídkovou loď Furor, která se nyní na plavbu do východního Středomoří chystá.
Akce propalestinských aktivistů, která má oficiální název Global Sumud Flotilla, sdružuje několik desítek lodí, jejichž cílem je doplout do Pásma Gazy a předat tam pomoc. Chtějí tak narušit námořní embargo, které vymáhá v oblasti Izrael. Při útoku v noci z úterý na středu bylo podle aktivistů poškozeno nejméně deset lodí, nikdo ale nebyl zraněn.
Dřívější obdobné pokusy skončily zásahem izraelských vojenských jednotek. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar potvrdil, že Izrael proti flotile, pokud bude chtít přistát v Gaze, zasáhne. "Musíme to udělat. Ačkoliv ne za použití násilí, ale musíme," řekl deníku Corriere della Sera.