Rakušan nabízel odposlechy mobilů i sledování. Stopa vede na pražský "ples slídilů"

Investigativní novináři v této souvislosti podle agentury APA upozorňují na tajně nahraný rozhovor na pražské konferenci ISS World, kterou v roce 2022 pracovní verze zprávy vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu (EP) označila za ples odposlouchávačů.
Novinář z Lighthouse Reports se na konferenci v Praze vydával za podnikatele, který se zajímal o to, zda by zástupci jistého dolu v Nigeru mohli zmíněný software nazvaný Altamides využít ke sledování ekologických aktivistů.
Fuchsova společnost produkt Altamides nabízí telekomunikačním firmám, korporacím a také vládám. V případě vlád portál společnosti uvádí, že software umožňuje tajným službám ve shodě se zákony odposlech. Investigativní novináři nicméně uvedli, že za zavřenými dveřmi se představitelé společnosti First Wap chlubili možností prolomit účty na komunikační síti WhatsApp či obcházet sankce.
Na dotazy médií společnost podle APA uvedla, že podléhá přísným závazkům mlčenlivosti a že se kvůli tomu nemůže vyjadřovat ke konkrétním obviněním. Zároveň ale popřela jakoukoli nezákonnou činnost související s porušováním lidských práv. Události v Praze podle ní byly nedorozuměním, které mohlo vést k nesprávnému vyhodnocení.
Zneužívání programů na sledování mobilních telefonů se v minulosti věnoval mimo jiné Evropský parlament. Jeho vyšetřovací výbor tehdy konstatoval, že situace je kvůli netransparentnosti nejhorší v Polsku a Maďarsku a že značnou pozornost věnuje i Řecku, Španělsku a Kypru.