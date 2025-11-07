Zahraničí

Hlavní město kapitalismu ovládl levicový muslim. Izrael volá americké Židy zpět domů

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 1 hodinou
Když byl Zohran Mamdani v úterý zvolen novým starostou New Yorku, nešlo jen o další politické vítězství v jedné z nejdůležitějších světových metropolí. Jeho úspěch okamžitě vyvolal pozornost napříč kontinenty – v USA, v Indii, odkud pochází jeho rodina, ale také v Izraeli, kde jeho politika budí silné a často velmi emotivní reakce.
Zohran Mamdani, čerstvě zvolený demokratický starosta New Yorku, nastoupí do funkce až na začátku roku 2026.
Zohran Mamdani, čerstvě zvolený demokratický starosta New Yorku, nastoupí do funkce až na začátku roku 2026. | Foto: Profimedia.cz

Mamdani je totiž nejen prvním muslimským a jihoasijským starostou New Yorku, ale také výrazným podporovatelem Palestiny. A tento postoj během své předvolební kampaně ani po volbách nijak neskrýval.

Mamdani je synem akademika Mahmooda Mamdaniho a uznávané indické filmařky Miry Nair, známé filmy zkoumajícími život diaspory. Narodil se v Ugandě, vyrůstal v Jihoafrické republice a do New Yorku přišel s rodinou jako dítě.

Mamdani patří k nové levicové generaci amerických politiků. Ve svém vítězném projevu připomněl indického premiéra Džaváharlála Néhrúa a otevřeně prohlásil: "Jsem muslim. Jsem demokratický socialista. A odmítám se za to omlouvat." 

Populistické sliby nového starosty

Mamdani si vybudoval pověst politika, který je skutečně fyzicky přítomný ve čtvrtích, kde žijí ti, jejichž hlas bývá často - podle jeho slov - ignorován. Navštívil více než 50 newyorských mešit a voličům naslouchal v urdštině, v arabštině i v bengálštině. V Jackson Heights vysvětloval složité ekonomické jevy u halal stánků s jídlem. Podporu získal také mezi taxikáři - pro ně v roce 2021 držel hladovku při protestu za odpuštění jejich zadlužení. 

Jeho kampaň stavěla na tématech sociální spravedlnosti a dostupnosti - veřejná doprava zdarma, levnější školky, zvýšení minimální mzdy a městem vlastněné potravinové obchody. Kritici označují tyto sliby za populistické a finančně těžko realizovatelné. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová již dala jasně najevo, že nepodpoří zvýšení daní pro nejbohatší, které Mamdani prosazuje. 

Navzdory ostrým útokům - někteří oponenti ho dokonce obviňovali z podpory extremismu - Mamdani dokázal proměnit islamofobii v téma, o kterém se otevřeně mluvilo. V emotivním projevu připomněl, že muslimové v New Yorku i po 20 letech od 11. září čelí systematické nedůvěře. 

Jeho přitom slova rezonovala především mezi mladými městskými voliči.

Silná podpora manželky

Důležitou osobností v Mamdaniho příběhu je jeho manželka Rama Duwaji - syrsko-americká ilustrátorka a umělkyně, která tvoří díla se silnými politickými tématy. Její práce se objevily v médiích jako The Washington Post, The New Yorker či BBC a často se věnují humanitárním krizím, především v Sýrii a v Palestině. 

Ve veřejné debatě vystupuje otevřeně proti americkému imperialismu a vojenským operacím v Gaze. Hovoří o nutnosti hlasité občanské angažovanosti. Sama říká, že jako Američanka cítí povinnost "mluvit o tom, co se děje v USA, Palestině a Sýrii". 

Její aktivismus tak posiluje Mamdaniho profil politika, který vidí izraelsko-palestinský konflikt jako otázku lidských práv, nikoli geopolitických bloků.

Reakce Izraele: ostré odmítnutí

Mamdaniho vítězství vyvolalo v Izraeli - zejména na pravici - velmi negativní reakci. Izraelský ministr pro diasporu Amichai Chikli dokonce vyzval židovské obyvatele New Yorku, aby se přestěhovali do Izraele, a označil Mamdaniho za "příznivce Hamásu" - což Mamdani opakovaně odmítá. 

Jeho volba má dopad i na vnitroamerickou politiku, zejména ve vztahu k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Mamdani se dlouhodobě vymezoval vůči politice omezování imigrace, kterou Trump propaguje a realizuje v Bílém domě. Trumpova rétorika o "ochraně amerických hranic" a paušalizování muslimských komunit jako bezpečnostního rizika stojí v ostrém kontrastu k Mamdaniho vizi.

Mamdani v kampani opakovaně říkal, že jeho zvolení je důkazem, že New York se nemůže nechat vést politikou rozdělování a strachu. A vzkázal, že muslimský Američan může být nejen součástí veřejného života, ale může stát v jeho čele.

Mamdani nastoupí do funkce na začátku roku 2026. Jeho výzvy budou nejen politické, ale také ekonomické - musí ukázat, zda jeho sociální agenda dokáže fungovat ve městě, které je zároveň centrem amerického kapitalismu. 

 
