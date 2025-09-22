Fronty na odbavení. Berlínské letiště se dál potýká s následky kyberútoku

"Letiště Václava Havla v Praze nezaznamenalo o víkendu kvůli kybernetickému útoku žádné problémy při odbavování, totéž platí i v pondělí," řekla mluvčí ruzyňského letiště Denisa Hejtmánková.
S problémy se kvůli kybernetickému útoku na systémy pro elektronické odbavování firmy Collins Aerospace potýkali od pátečního večera kromě Berlína také na letištích v Londýně, Dublinu či Bruselu. Stále není jasné, kdo za útokem stál. Odborníci uvedli, že by mohlo jít o hackery, zločinecké organizace nebo státní aktéry.
Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) dnes uvedla, že za výpadky na evropských letištích stojí útok typu ransomware. Při těchto útocích škodlivý software zablokuje napadený počítačový systém či uložená data a požaduje peníze za odblokování. "Typ ransomwaru byl identifikován. Na vyšetřování se podílejí orgány činné v trestním řízení," cituje agentura Reuters ze zprávy ENISA.
Podle mluvčího berlínského letiště zatím nemusel být dnes žádný let zrušen, to se ale může ještě změnit. Letiště v pondělí počítá s 95 tisíci pasažéry, což je až o 20 tisíc více, než je v pondělí běžné. Důvodem je hlavně návrat lidí, kteří se účastnili berlínského maratonu.
Společnost Collins Aerospace dnes uvedla, že je v poslední fázi aktualizace svých systémů, po níž budou tyto systémy opět zcela funkční. Podle agentur se ale zasažená letiště budou s následky kybernetického útoku pravděpodobně potýkat ještě několik dní.