před 57 minutami

Překročit nelegálně hranici do Spojených států je od května podle Trumpovy politiky "nulové tolerance" trestný čin. Migranti okamžitě putují do vazby. Tam s nimi ale podle zákona nemohou jít jejich děti. Jsou proto násilně odtržené od svých rodičů a končí v provizorních táborech. Podívejte se, jak to v nich vypadá.