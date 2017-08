před 1 hodinou

Obyvatelé amerického Texasu čelí ničivým záplavám, které na jih USA přinesl hurikán Harvey. Ten se později přeměnil v bouři a vyžádal si nejméně 18 obětí. List The New York Times uvádí dokonce 30 mrtvých. Uklidnit pozůstalé i další tisíce lidí, kteří se nacházejí v nouzových evakuačních střediscích, měl také americký prezident Donald Trump. Ten do Texasu přiletěl v úterý. Podle řady kritiků ale neprojevil moc soucitu a spíše komentoval dav, který se na prezidenta přišel podívat.

Související