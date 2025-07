Evropské silnice a mosty nejsou připraveny na válku s Ruskem, varuje komisař

Evropské silnice, mosty a železnice nejsou v současnosti schopny zajistit rychlý přesun vojenské techniky a jednotek v případě ozbrojeného konfliktu s Ruskem. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl evropský komisař pro udržitelnou dopravu a cestovní ruch Apostolos Tzitzikostas.

"Pokud by v případě ruské invaze přes východní hranici EU byly povolány tanky Aliance, uvízly by v tunelech, zřítily by se pod nimi mosty nebo by se zamotaly do hraničních protokolů," řekl Tzitzikostas pro list Financial Times.

Podle něj nejde bez možnosti rychlých přesunů evropské armády kontinent efektivně bránit. "Současná realita je taková, že přesun vojenské techniky a jednotek ze západu Evropy na východ trvá týdny, v některých případech i měsíce," dodal komisař.

Většina evropské dopravní infrastruktury nebyla navržena pro vojenské účely. Zatímco běžný nákladní vůz na evropských silnicích váží obvykle kolem 40 tun, tank může mít až 70 tun.

Evropská unie nyní připravuje strategii, která by měla zajistit, že se jednotky budou moci v případě potřeby přesunout během několika hodin, maximálně dní. K tomu by měla přispět modernizace 500 infrastrukturních projektů napříč čtyřmi vojenskými koridory. Konkrétní projekty vznikají ve spolupráci s NATO a jsou z bezpečnostních důvodů utajeny.

Podle Tzitzikostase je nutné posílit nosnost mnoha mostů a v některých případech postavit zcela nové. Zároveň by podle něj měl Brusel omezit zbytečnou byrokracii, aby se technika nezdržovala při překračování hranic.

Přípravy na konflikt s Ruskem

Chystaná strategie, kterou komisař představí později v tomto roce, je součástí širších příprav na možnou konfrontaci s Ruskem. Generální tajemník NATO Mark Rutte v červnu varoval, že Rusko by mohlo do roku 2030 zaútočit na některou z členských zemí.

EU plánuje rozsáhlé přezbrojení v hodnotě až 800 miliard eur. Jednak jako odstrašení Ruska a jednak jako reakci na požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Evropa převzala větší díl odpovědnosti za svou obranu.

Podle Tzitzikostase bude plán vojenské mobility doplňovat dohodu členských států NATO o navýšení obranných výdajů na pět procent HDP. Z toho 1,5 procenta HDP má směřovat do bezpečnostní a obranné infrastruktury.

Evropská komise ve svém návrhu rozpočtu na období 2028 až 2034 plánuje vyčlenit na vojenskou mobilitu 17 miliard eur. Financial Times ale upozorňuje, že částka se pravděpodobně sníží v rámci jednání mezi členskými státy před schválením rozpočtu.