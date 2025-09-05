EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

Návrh kritizuje několik zemí, včetně České republiky. Premiér Petr Fiala tento týden uvedl, že Česko bude v EU hledat partnery, aby schválení návrhu zabránila, a bude se snažit utvořit blokační menšinu.
"Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně vyvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát," uvedl Lammert na pravidelné tiskové konferenci Evropské komise. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.
Návrh nařízení je na unijní úrovni projednáván již od roku 2022. Evropská komise s ním přišla v reakci na obrovský nárůst zneužívání dětí na internetu, množství případů se zvýšilo zejména během pandemie covidu-19. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.
Svou pozici k návrhu již před několika lety přijal Evropský parlament, který odmítl plošné skenování komunikace a zdůraznil, že povolené má být pouze cílené sledování konkrétních podezřelých osob na základě soudního rozhodnutí.
Rada EU, která zastupuje členské státy, se snaží najít svou pozici k návrhu již několik let. Nepodařilo se to zatím žádnému z předsednictví, velkou ambici má ale nynější dánské předsednictví, které by se chtělo tématem zabývat na říjnovém jednání unijních ministrů v Lucemburku.
"Komise vyzývá spoluzákonodárce, aby co nejdříve zahájili jednání," uvedl mluvčí komise. S Evropským parlamentem i s členskými státy chce v tomto ohledu dále spolupracovat. "Cílem je dosáhnout dohody o účinné ochraně dětí před těmito zločiny a poskytnout nezbytnou podporu obětem," dodal Lammert.