EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

před 1 hodinou
Návrh na sledování on-line komunikace lidí namířený proti dětské pornografii a zneužívání dětí nehovoří o obecném monitorování on-line komunikace, uvedl dnes mluvčí Evropské komise Markus Lammert. Společnosti budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, dodal Lammert.
Návrh kritizuje několik zemí, včetně České republiky. Premiér Petr Fiala tento týden uvedl, že Česko bude v EU hledat partnery, aby schválení návrhu zabránila, a bude se snažit utvořit blokační menšinu.

"Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně vyvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát," uvedl Lammert na pravidelné tiskové konferenci Evropské komise. Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.

Návrh nařízení je na unijní úrovni projednáván již od roku 2022. Evropská komise s ním přišla v reakci na obrovský nárůst zneužívání dětí na internetu, množství případů se zvýšilo zejména během pandemie covidu-19. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.

Svou pozici k návrhu již před několika lety přijal Evropský parlament, který odmítl plošné skenování komunikace a zdůraznil, že povolené má být pouze cílené sledování konkrétních podezřelých osob na základě soudního rozhodnutí.

Rada EU, která zastupuje členské státy, se snaží najít svou pozici k návrhu již několik let. Nepodařilo se to zatím žádnému z předsednictví, velkou ambici má ale nynější dánské předsednictví, které by se chtělo tématem zabývat na říjnovém jednání unijních ministrů v Lucemburku.

"Komise vyzývá spoluzákonodárce, aby co nejdříve zahájili jednání," uvedl mluvčí komise. S Evropským parlamentem i s členskými státy chce v tomto ohledu dále spolupracovat. "Cílem je dosáhnout dohody o účinné ochraně dětí před těmito zločiny a poskytnout nezbytnou podporu obětem," dodal Lammert.

 
