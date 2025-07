Epsteinova kuplířka chce imunitu výměnou za výpověď před Kongresem USA

Dlouholetá spolupracovnice někdejšího amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová jako podmínku pro svědectví před výborem Kongresu Spojených států požádala o imunitu před budoucím trestním stíháním. Maxwellová si za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává 20letý trest vězení, tento verdikt se snaží u Nejvyššího soudu zvrátit.

Britku Maxwellovou chce sněmovní výbor pro dohled a vládní reformy 11. srpna vyslechnout ve věznici ve floridském Tallahassee, kde si odpykává trest odnětí svobody. Právní zástupce Maxwellové David Markus uvedl, že v politicky vypjatém prostředí nemůže jeho klientka bez formální imunity riskovat další kriminální odhalení.

Jako další podmínky výpovědi Maxwellová žádá, aby se nekonala ve věznici a aby dostala otázky výboru předem. Markus dodal, že pokud by dostala milost, svědčila by před výborem veřejně.

Maxwellová žádá Nejvyšší soud USA o zrušení verdiktu, který jí uložil dvacetileté vězení. Americký prezident Donald Trump, který měl na Epsteina vazby, řekl, že o milosti pro Maxwellovou neuvažuje.

Prezidentův někdejší přítel Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem. Média v USA nyní přicházejí s novými fotografiemi dokládajícími vztah mezi Trumpem samotným a Epsteinem.

Trumpova administrativa tento měsíc oznámila, že žádné další materiály o finančníkovi nezveřejní. To pobouřilo řadu prezidentových stoupenců, mezi nimiž bují konspirační teorie, že se úřady snaží ochránit bohatou smetánku, s níž se Epstein stýkal.

List The Wall Street Journal před týdnem napsal, že ministerstvo spravedlnosti už v květnu Trumpa informovalo, že se jeho jméno vyskytuje ve spisech týkajících se případu. Ve spisech je jmenována i řada dalších známých osobností, protože Epstein měl širokou síť kontaktů. To, že se tam objevují, podle listu neznamená, že by se něčeho dopustili.