Ekonom Hampl o těžké zkoušce Evropy: Slyším jen výkřiky, ale je třeba radikální obrat

Po roce 2019 se dramaticky změnil svět, upozorňuje ekonom a předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Od roku 2019 jsme přišli "o levné zdroje energie z Ruska, levný a občas úplně bezplatný bezpečnostní deštník Spojených států a o tempo globalizace".

Během pěti let jsme podle Hampla poztráceli všechno, co jsme nabyli mezi pádem berlínské zdi a nástupem pandemie covidu-19. "Znamená to, že se objevily úplně nové výdajové priority pro veřejné rozpočty, na které Evropa nebyla zvyklá - ať už je to energetika nebo obrana."

Pokud vzniká jedna opravdu velmi významná a velmi drahá veřejná výdajová priorita, jako je obrana, tak zkrátka není možné vše financovat tak, jako doposud, kdy byla klíčovou evropskou prioritou dekarbonizace, vysvětluje ekonom.

Možná nejjednodušší způsob, jak financovat nepříliš populární prioritu, je obětovat ji za jinou, která také není moc populární, uvažuje. Na mysli má přitom nahrazení dekarbonizace obranou. "Jako ekonom ale vím, že existují i jiné způsoby financování a jiné priority, které je možné obětovat."

Dekarbonizace byla "nice to have" - jakási luxusní priorita, kterou jsme si mohli dovolit v dobrých časech, domnívá se. Evropa ale potřebuje radikální obrat, naznačuje a dodává: "Slyším spíš výkřiky, než hluboké strategické zamyšlení nad tím, jak se ta situace pro Evropu změnila."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-09:52 Co myslí tím, že nejde zároveň dekarbonizovat a zbrojit? Je potřeba obětovat jednu prioritu na úkor jiné? Z čeho je možné znovuvyzbrojení Evropy financovat? Kolik by českého daňového poplatníka stálo zvýšení výdajů státu na obranu o jedno procento?

09:52-18:58 Kde vezme Evropská unie potřebných 800 miliard? Jak velký je společný dluh unijních států? Jak se k dalšímu zadlužování staví Německo?

18:58-26:32 Může navýšení prostředků na obranu nastartovat evropskou ekonomiku? Jak si stojí ruská ekonomika? Jaké možnosti má stát, který potřebuje zvýšit výdaje na obranu - odkud lze brát? Co by Mojmír Hampl doporučil českému premiérovi a vládě?