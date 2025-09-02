Zahraničí

Dvě stovky Afghánců vyzvaly Merze, aby jim umožnil přesídlit do Německa

před 3 hodinami
Zhruba dvě stovky Afghánců vyzvaly v dopise německého kancléře Friedricha Merze, aby jim umožnil přesídlit do Německa. Skupina, v níž jsou podle vlastních údajů soudci, státní zástupci, umělci či lidskoprávní aktivisté, už dříve dostala příslib, že bude moci do Německa vycestovat, Merzova vláda ale program pomoci Afgháncům pozastavila, informovala v úterý agentura DPA.
45 Afghánců, kteří si víza vymohli prostřednictvím soudních řízení, nastupuje spolu s dalšími afghánskými občany do autobusu po příletu do Německa z Pákistánu na letišti Hannover.
45 Afghánců, kteří si víza vymohli prostřednictvím soudních řízení, nastupuje spolu s dalšími afghánskými občany do autobusu po příletu do Německa z Pákistánu na letišti Hannover. | Foto: Reuters

V pondělí Německo přijalo poprvé od nástupu nové vlády v květnu let s Afghánci, kteří se do programu zvláště ohrožených dříve dostali.

"Neustálé ohrožení, že k nám vnikne Tálibán, strach z pomsty, svévolného uvěznění, únosu, mučení nebo smrti, vedlo k nesnesitelným psychickým traumatům," uvedli Afghánci v dopise, který je adresovaný kromě kancléře také ministerstvům vnitra a zahraničí. "Věřili jsme vašim slibům. Prosím nedovolte, aby nás - a naše děti - tato důvěra stála život," dodali.

Vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) po květnovém nástupu k moci pozastavila program, v rámci kterého Německo přijímalo zvlášť ohrožené Afghánce. Byli mezi nimi hlavně místní spolupracovníci, kteří pomáhali německým vojákům před jejich stažením z Afghánistánu v srpnu 2021, kdy se moci opět ujalo islamistické hnutí Tálibán. Kromě nich Německo v programu přijímalo také například bývalé vládní zaměstnance, novináře či bojovníky za lidská a občanská práva.

