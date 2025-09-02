Dvě stovky Afghánců vyzvaly Merze, aby jim umožnil přesídlit do Německa

V pondělí Německo přijalo poprvé od nástupu nové vlády v květnu let s Afghánci, kteří se do programu zvláště ohrožených dříve dostali.
"Neustálé ohrožení, že k nám vnikne Tálibán, strach z pomsty, svévolného uvěznění, únosu, mučení nebo smrti, vedlo k nesnesitelným psychickým traumatům," uvedli Afghánci v dopise, který je adresovaný kromě kancléře také ministerstvům vnitra a zahraničí. "Věřili jsme vašim slibům. Prosím nedovolte, aby nás - a naše děti - tato důvěra stála život," dodali.
Vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) po květnovém nástupu k moci pozastavila program, v rámci kterého Německo přijímalo zvlášť ohrožené Afghánce. Byli mezi nimi hlavně místní spolupracovníci, kteří pomáhali německým vojákům před jejich stažením z Afghánistánu v srpnu 2021, kdy se moci opět ujalo islamistické hnutí Tálibán. Kromě nich Německo v programu přijímalo také například bývalé vládní zaměstnance, novináře či bojovníky za lidská a občanská práva.
Skupina dvou set lidí, kteří zaslali Merzovi dopis, byla v polovině srpna deportována z Pákistánu zpět do Afghánistánu. Nyní se ukrývá v objektech německé Společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Úkryt ale nepovažují za dostatečně bezpečný.
V pondělí do Německa dorazila z Pákistánu skupina 45 Afghánců. Jednalo se výhradně o lidi, kteří si přijetí v Německu vymohli soudně. Všichni před tím úspěšně prošli přijímacím řízením a bezpečnostní prověrkou, než nová vláda program pomoci pozastavila. V úterý podle agentury DPA do Německa dorazily další dvě Afghánky, které v pondělí zmeškaly při mezipřistání v Istanbulu návazný let. V pozastaveném programu nyní podle ministerstva zahraničí na přesídlení do Německa čeká asi 2100 osob v Pákistánu a 200 v Afghánistánu.