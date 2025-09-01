Zahraničí

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

před 1 hodinou
Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat. Informuje o tom agentura DPA, podle níž na palubě stroje bylo 45 Afghánců, kteří si víza vymohli prostřednictvím soudních řízení.
Afghánští občané nastupují do autobusu po příletu do Německa z Pákistánu na letišti Hannover poté, co právní a diplomatický tlak přiměl Německo obnovit program umožňující vstup zranitelným Afgháncům.
Afghánští občané nastupují do autobusu po příletu do Německa z Pákistánu na letišti Hannover poté, co právní a diplomatický tlak přiměl Německo obnovit program umožňující vstup zranitelným Afgháncům. | Foto: Reuters

Afghánci se do Německa dostali z Pákistánu s mezipřistáním v Istanbulu. Komerční let s nimi na letiště v Hannoveru dosedl kolem 14:00. "Všechny tyto osoby prošly přijímacím řízením i bezpečnostní prověrkou v plném rozsahu," uvedla mluvčí ministerstva vnitra.

Jak podotýká DPA, mnoho afghánských rodin čeká v pákistánském Islámábádu už měsíce nebo roky na možnost odcestovat do Německa. Jedna žena agentuře před odletem z Pákistánu řekla, že čekala v obavách 14 měsíců a nyní se těší na život ve svobodě a bezpečí.

Německá vláda velké koalice v květnu zastavila program příjmu zvláště ohrožených Afghánek a Afghánců. Vedle bývalých afghánských zaměstnanců německých institucí a jejich příbuzných byli prostřednictvím tohoto programu přijímáni také Afghánci, kterým hrozí pronásledování ze strany islamistů z Tálibánu, třeba proto, že se v minulosti jako právníci nebo novinářky zasazovali o lidská práva.

To, že v pondělí navzdory zastavení programu mohly do Německa přiletět přes čtyři desítky Afghánců, souvisí s tím, že si přijetí prostřednictvím žalob vymohly u německých soudů. Ve spolkové republice je podporuje organizace Kabul Luftbrücke (Letecký most Kábul). Podle ministerstva vnitra se nyní soudy zabývají zhruba 85 žádostmi o předběžné opatření.

Další naléhavosti věci dodala skutečnost, že pákistánské úřady začaly zpět do Afghánistánu vyhošťovat i Afghánce z německého přijímacího programu. Německé ministerstvo zahraničí sdělilo, že se nyní 2100 osob z tohoto programu nachází v Pákistánu a 200 v Afghánistánu.

 
