Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

V úvodu vystoupení eurokomisařka prohlásila, že Černá Hora, Albánie, Moldavsko a Ukrajina letos dosáhly významného pokroku na cestě k členství v Evropské unii. "Musíme naši unii připravit na větší Evropskou unii," dodala s tím, že vzhledem k tempu některých kandidátských zemí je úspěšné rozšíření "realistickou možností v nadcházejících letech".
Černá Hora podle unijní exekutivy zaznamenala významný pokrok směrem k přistoupení k Evropské unii, když v loňském roce uzavřela čtyři kapitoly jednání. Do konce letošního roku by přitom chtěla uzavřít i další kapitoly.
Cílem země pak je uzavřít celá přístupová jednání do konce roku 2026. "Za předpokladu udržení tempa reforem je Černá Hora na dobré cestě k dosažení tohoto ambiciózního cíle," napsala komise ve svém prohlášení.
O členství v Evropské unie stojí rovněž Ukrajina. Ta podle stejné zprávy pokročila v klíčových reformách, zbývající přístupové kapitoly by mohly být otevřeny do konce letošního roku. Zprávu přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Toto dosud nejlepší hodnocení dokazuje, že Ukrajina pokračuje v reformách a přeměňuje se podle evropských standardů, přestože se bráníme ruské agresi," dodal Zelenskyj.
Ocenění se ve zprávě komise dostalo i Moldavsku. "Tváří v tvář neustálým hybridním hrozbám a pokusům o destabilizaci země Moldavsko výrazně pokročilo na své cestě k přistoupení a úspěšně dokončilo proces screeningu, uvedla komise.
Stejně jako v případě Ukrajiny Moldavsko splnilo podmínky k otevření tří klastrů, zbývající by mohly být splněny do konce roku. "Moldavská vláda signalizovala svůj cíl předběžně uzavřít přístupová jednání do začátku roku 2028. Komise je odhodlána tento cíl, který je ambiciózní, ale dosažitelný, podpořit za předpokladu, že země urychlí současné tempo reforem," dodala unijní exekutiva.