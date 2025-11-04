Zahraničí

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

před 1 hodinou
Rozšíření Evropské unie v nadcházejících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky. V Evropském parlamentu to v úterý prohlásila eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Členka Evropské komise představila pravidelnou hodnoticí zprávu o pokroku jednotlivých kandidátů na členství v unii, kterou v úterý komise zveřejnila.
V úvodu vystoupení eurokomisařka prohlásila, že Černá Hora, Albánie, Moldavsko a Ukrajina letos dosáhly významného pokroku na cestě k členství v Evropské unii. "Musíme naši unii připravit na větší Evropskou unii," dodala s tím, že vzhledem k tempu některých kandidátských zemí je úspěšné rozšíření "realistickou možností v nadcházejících letech".

Černá Hora podle unijní exekutivy zaznamenala významný pokrok směrem k přistoupení k Evropské unii, když v loňském roce uzavřela čtyři kapitoly jednání. Do konce letošního roku by přitom chtěla uzavřít i další kapitoly.

