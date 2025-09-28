Zahraničí

Moldavsko odvolilo. Po sečtení dvou třetin hlasů vede proevropská PAS

Po sečtení 70 pct hlasů moldavských voleb vede proevropská Strana akce a solidarita (PAS) se 44 procenty hlasů. Opoziční proruský blok má 28 procent, píše agentura Reuters s odvoláním na ústřední volební komisi.
Účastníci pochodu na podporu současné vládnoucí strany PAS. Kišiněv, 26. září 2025.
Účastníci pochodu na podporu současné vládnoucí strany PAS. Kišiněv, 26. září 2025.

Hlasování je vnímáno jako volba mezi integrací země do Evropské unie a návratem do sféry vlivu Moskvy.

Volební místnosti se zavřely ve 20:00. Voliči určí nové obsazení 101členného parlamentu. Analytici očekávají těsný výsledek mezi dvěma stranami. Po sečtění hlasů prezidentka Maia Sanduová jmenuje premiéra, který obvykle pochází z vítězné strany nebo bloku. Ten se pokusí sestavit novou vládu. Navrhovanou vládu pak musí schválit parlament.

Očekává se, že důležitou roli ve volbách bude mít velká moldavská diaspora. Loni, v druhém kole prezidentských voleb, které bylo rovněž vnímáno jako vola mezi Východem a Západem, odevzdalo hlasy v zahraničí rekordních 327.000 voličů. Z nich 82 procent podpořilo Sanduovou, což jí nakonec zajistilo znovuzvolení.

Nepřijatelné vměšování a šíření dezinformací

Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

 
