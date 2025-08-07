"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

"Klíčem úspěchu Ukrajiny je její 'armáda dronů'," řekl Reisner. "Ruští útočníci nečelí desítkám tisíc vojáků, ale stovkám tisíc dronů ovládaných vojenským personálem z bezpečné vzdálenosti."
Vojáci nasazují FPV drony pro taktické úkoly, stroje se středním doletem na operační mise a útočné drony s dlouhým doletem pro strategické cíle. Ukrajinské bojové jednotky navíc neustále dostávají nové drony různých typů díky dobře organizovanému a trvalému financování decentralizované výroby. A právě rozsáhlá ukrajinská celostátní síť výroby dronů je podle Reisnera další z překážek pro ruské vojáky - je totiž extrémně obtížné, ne-li nemožné, takovou síť zničit.
"Navzdory masivním útokům na kritickou infrastrukturu a obranný průmyslový komplex Ukrajiny výroba dronů pokračuje, a to jak z hlediska kvality, tak kvantity. To je pro Rusko velký problém, možná i noční můra," uvažuje vojenský expert.
Válka na Ukrajině je tak klasickým případem asymetrické války, kde strana s výrazně větší vojenskou silou čelí menší, ale flexibilnější a technicky inovativnější síle. "Ukrajina v tomto ohledu dosáhla působivých výsledků a pokračuje v pokroku díky integraci západních technologií a flexibilnímu přizpůsobování se neustále se měnící dynamice války," popsal Reisner.
Klasické faktory i tak zůstávají klíčové
I přesto jsou ale podle Reisnera klasické faktory jako síla, informace, prostor a čas klíčové. "Vítězství připadne těm, kteří dokážou využít pokročilé zbraňové systémy k tomu, aby tyto faktory naklonili ve svůj prospěch," popsal.
Jedním takovým příkladem je úspěch Ukrajiny při použití vysokorychlostních dálkových povrchových dronů (síla) s informacemi o situaci v reálném čase poskytovanými Západem (informace), díky kterým se podařilo vytlačit ruskou černomořskou flotilu ze západní části Černého moře (prostor) během několika měsíců (čas). "Jedná se o nepopiratelný úspěch a Rusko dosud nenašlo účinnou odpověď," tvrdí Reisner.
Další výhodou v asymetrické válce jsou pro Ukrajinu bezpilotní letouny s dlouhým doletem. "S podporou Západu si Ukrajina vybudovala významný arzenál dronů s dlouhým doletem, které umožňují údery nejen na cíle na frontové linii, ale také na vojenská zařízení hluboko uvnitř Ruska."
AI jako rozhodující faktor moderní války
Dalším nezanedbatelným faktorem v současné válce je oblast umělé inteligence, dokáže totiž změnit průběh nepřátelských akcí. "Už dnes vidíme drony v rojích, které si mezi sebou sdílejí data. Plně autonomní interakce je jen otázkou času," popisuje Reisner.
Umělou inteligenci ale armády používají už nyní. Podle Reisnera ji Ukrajina využívá ke zvýšení účinnosti zbraní dodávaných Západem, jako jsou HIMARS (americké dělostřelecké raketomety) a útočné drony. "To umožňuje dosáhnout přesných výpočtů trajektorie a zaměření," vysvětlil.
Ruská válka na Ukrajině tak velmi jasně ukazuje, že schopnost efektivně využívat technologie, jako je AI a drony, může významně ovlivnit průběh konfliktu. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je v mnoha ohledech testovacím polem pro budoucí válčení, kde budou hrát klíčovou roli informační technologie a digitální konfrontace," uzavřel odborník.