Zahraničí

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Ukrajinské armádě se díky dronům daří měnit tvář moderního válčení. Podle odborníků tak Rusko čelí noční můře, kterou jen tak snadno nezastaví. Pro ukrajinskou tiskovou agenturu Ukrinform o tom promluvil rakouský plukovník Markus Reisner, vedoucí Institutu pro výcvik důstojníků na Tereziánské vojenské akademii. 
Ukrajinští piloti objevili a zničili ruský tábor s názvem "Rubljovka" | Video: X/wartranslated

"Klíčem úspěchu Ukrajiny je její 'armáda dronů'," řekl Reisner. "Ruští útočníci nečelí desítkám tisíc vojáků, ale stovkám tisíc dronů ovládaných vojenským personálem z bezpečné vzdálenosti." 

Vojáci nasazují FPV drony pro taktické úkoly, stroje se středním doletem na operační mise a útočné drony s dlouhým doletem pro strategické cíle. Ukrajinské bojové jednotky navíc neustále dostávají nové drony různých typů díky dobře organizovanému a trvalému financování decentralizované výroby. A právě rozsáhlá ukrajinská celostátní síť výroby dronů je podle Reisnera další z překážek pro ruské vojáky - je totiž extrémně obtížné, ne-li nemožné, takovou síť zničit.

"Navzdory masivním útokům na kritickou infrastrukturu a obranný průmyslový komplex Ukrajiny výroba dronů pokračuje, a to jak z hlediska kvality, tak kvantity. To je pro Rusko velký problém, možná i noční můra," uvažuje vojenský expert. 

Válka na Ukrajině je tak klasickým případem asymetrické války, kde strana s výrazně větší vojenskou silou čelí menší, ale flexibilnější a technicky inovativnější síle. "Ukrajina v tomto ohledu dosáhla působivých výsledků a pokračuje v pokroku díky integraci západních technologií a flexibilnímu přizpůsobování se neustále se měnící dynamice války," popsal Reisner.

Klasické faktory i tak zůstávají klíčové 

I přesto jsou ale podle Reisnera klasické faktory jako síla, informace, prostor a čas klíčové. "Vítězství připadne těm, kteří dokážou využít pokročilé zbraňové systémy k tomu, aby tyto faktory naklonili ve svůj prospěch," popsal. 

Jedním takovým příkladem je úspěch Ukrajiny při použití vysokorychlostních dálkových povrchových dronů (síla) s informacemi o situaci v reálném čase poskytovanými Západem (informace), díky kterým se podařilo vytlačit ruskou černomořskou flotilu ze západní části Černého moře (prostor) během několika měsíců (čas). "Jedná se o nepopiratelný úspěch a Rusko dosud nenašlo účinnou odpověď," tvrdí Reisner. 

Další výhodou v asymetrické válce jsou pro Ukrajinu bezpilotní letouny s dlouhým doletem. "S podporou Západu si Ukrajina vybudovala významný arzenál dronů s dlouhým doletem, které umožňují údery nejen na cíle na frontové linii, ale také na vojenská zařízení hluboko uvnitř Ruska."

AI jako rozhodující faktor moderní války

Dalším nezanedbatelným faktorem v současné válce je oblast umělé inteligence, dokáže totiž změnit průběh nepřátelských akcí. "Už dnes vidíme drony v rojích, které si mezi sebou sdílejí data. Plně autonomní interakce je jen otázkou času," popisuje Reisner. 

Umělou inteligenci ale armády používají už nyní. Podle Reisnera ji Ukrajina využívá ke zvýšení účinnosti zbraní dodávaných Západem, jako jsou HIMARS (americké dělostřelecké raketomety) a útočné drony. "To umožňuje dosáhnout přesných výpočtů trajektorie a zaměření," vysvětlil. 

Ruská válka na Ukrajině tak velmi jasně ukazuje, že schopnost efektivně využívat technologie, jako je AI a drony, může významně ovlivnit průběh konfliktu. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je v mnoha ohledech testovacím polem pro budoucí válčení, kde budou hrát klíčovou roli informační technologie a digitální konfrontace," uzavřel odborník.

Influencerky se natáčely před hořícím ropným skladem v Soči, zadržela je policie

Influencerky se natáčely před hořícím ropným skladem v Soči, zadržela je policie | Video: X/clashreport, X/Gerashchenko_en
 
Mohlo by vás zajímat

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Stát NATO byl v pohotovosti. Do Litvy se zřítil "falešný" dron s výbušninami

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu

Váš průvodce italskou kuchyní. Co ochutnat a jak se orientovat v menu
19 fotografií

Odstupte, vyzval Trump nového šéfa firmy na výrobu čipů Intel. Jde o vazby na Čínu

Odstupte, vyzval Trump nového šéfa firmy na výrobu čipů Intel. Jde o vazby na Čínu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko dron

Právě se děje

před 1 hodinou
Berdych budí emoce i po kariéře. Ve světě probíhá vášnivá pře o Čechově odkazu

Berdych budí emoce i po kariéře. Ve světě probíhá vášnivá pře o Čechově odkazu

V neoficiální soutěži o nejlepšího hráče, který nikdy nevyhrál grandslam, Tomáš Berdych vždy atakuje přední příčky. Podobně jako Alexander Zverev.
před 1 hodinou
"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců
0:52

"Pro Rusy je to noční můra." Vojenský expert popsal, v čem se skrývá síla Ukrajinců

Rakouský plukovník a vojenský expert Markus Reisner pro agenturu Ukrinform popsal, co je klíčem úspěchu ukrajinské armády.
před 1 hodinou
Česká televize porušila pořadem Sama doma ze soukromé kliniky zákon, rozhodla rada

Česká televize porušila pořadem Sama doma ze soukromé kliniky zákon, rozhodla rada

Reprodukční kliniku, ovládanou Andrejem Babišem, televize podle rady nepatřičně zdůrazňovala a také ji přímo propagovala.
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál

Komentář: Splněný sen politického šmejda: Okamura se teď začne vydávat za oběť nové totality

Aktualizováno před 2 hodinami
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD pak rovněž peněžitý trest.
před 2 hodinami
Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Neuvěřitelné video ze Stezky Českem. Žena natočila setkání, které nikdo nečekal

Na koloběžce zdolává Stezku Českem. Veronika a její čivava Hačiko zažili neuvěřitelné setkání, které je v Česku unikátem.
před 2 hodinami
Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Víc jich nikdy nebylo. V Gaze trpí akutní podvýživou téměř 12 000 malých dětí

Kvůli omezenému přísunu pomoci a systému její distribuce Izrael kritizovaly OSN, četné mezinárodní organizace i některé západní vlády.
Další zprávy