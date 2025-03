Do tohohle boje se nepouštěj, Elone! Veterán a astronaut to nandal Muskovi

Začalo to návštěvou demokratického senátora za Arizonu Marka Kellyho v Kyjevě. Kelly je bývalý pilot amerického námořnictva, který bojoval v první válce v Zálivu. Má za sebou 39 bojových misí, ale také čtyři lety do vesmíru - coby pilot a velitel raketoplánů Endeavour a Discovery mezi léty 2001 a 2011. V jednom případě strávil ve vesmíru celý rok - spolu se svým bratrem, dvojčetem Scottem.

Mark Kelly strávil na Ukrajině 36 hodin, navštívil zraněné vojáky, vyfotil se u zničené ruské vojenské techniky, setkal se s ukrajinskými piloty F-16 a dobrovolníky, kteří vyrábějí drony, a celkem očekávatelně kritizoval politiku Donalda Trumpa k Ukrajině. "Pro nikoho by nemělo být obtížné říct, kdo je v této válce agresorem. A prezident Spojených států by měl vidět věci na vlastní oči. Vynechejte jednu hru golfu a navštivte Ukrajinu! Jsou tam tisíce ukrajinských vojáků, kteří… bojují za ochranu svého domova a svého národa před ruskou invazí. Ale prezident Trump nyní riskuje život každého z nich, když se postaví na stranu válečného zločince Putina. Není správné podrazit svého spojence a nechal jeho lidi umírat. Taková zahraniční politika skončí tak, že Americe nebude nikdo na světě věřit."

To bylo ale moc na Elona Muska, který na jeho vlákno na síti X, kde popsal své zážitky z cesty, reagoval větou: "Jsi zrádce." Na to Kelly odpověděl: "Zrádce? Elone, jestli nechápeš, že obrana svobody je základním principem toho, co dělá Ameriku velkou a udržuje nás v bezpečí, možná bys to měl přenechat těm z nás, kteří to vědí." A Kelly přešel do protiútoku.

Na CNN Muskovi vzkázal: "Když jsem pod palbou létal nad Irákem nebo letěl v raketoplánu, ani na vteřinu mě nenapadlo, že mě někdy někdo někde dole nazve zrádcem." A v osobně laděném videu na síti X řekl: "Pokud Elon Musk nechápe, co to znamená postavit se za americké hodnoty a principy, tak by to možná měl nechat na lidech, kteří to vědí. Složil jsem přísahu - když mi bylo 22 let - že budu bránit Ústavu Spojených států. Jsem si celkem jistý, že Elon Musk nikdy nic takového neudělal. Možná složil jinou přísahu - přísahu miliardářům, jako je on. Takže Elone - myslím si, že tohle je boj, do kterého by ses raději neměl pouštět."

Video: Mark Kelly se opřel do Elona Muska, který ho nazval zrádcem