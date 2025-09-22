Pro Putina nejhorší z nejhorších. Do Ruska se vrátím jen v tanku, tvrdí vojáci z RDK

Šestadvacetiletý White strávil poslední dva roky bojem za Ukrajinu proti svým krajanům. Dobrovolník pocházející z města Samara na jihu Ruska, je jedním ze stovek dezertérů bojujících v Ruském dobrovolnickém sboru (RDK) - polovojenské jednotce složené z ruských občanů, kteří bojují proti Putinovu režimu. "Vždy jsem chtěl žít podle svých ideálů," řekl v tréninkovém táboře nedaleko Kyjeva pro The Telegraph. "Až válka skončí, budu pokračovat v boji, dokud Putin nepadne."
White se k RDK dostal nepřímo. Bývalý strojník si v ruské věznici odpykával tříletý trest odnětí svobody za napadení. Když začala plnohodnotná invaze, dostal příležitost sloužit jako žoldák pro notoricky známou Wagnerovu skupinu Jevgenije Prigožina, a to výměnou za výmaz trestního rejstříku. Svoboda mu vydržela ale jen chvíli, krátce na to se ocitl v ukrajinském zajetí.
Po devíti měsících dostal nabídku účastnit se výměny zajatců a možnost žít jako svobodný člověk v Rusku. To White odmítl a rozhodl se bojovat na straně Ukrajiny. V červnu 2023 se připojil k RDK. Nyní velí útočné jednotce a vede mise, při nichž bojují na frontě proti ruským vojákům.
Skupinu RDK založil v roce 2022 krajně pravicový extremista s komplikovanou minulostí Denis Kapustin a Rusko ji považuje za teroristickou organizaci. Mezi její úkoly patří i operace na území Ruska. "Plníme zadané úkoly. Někdy vjíždíme do Ruska, provádíme sabotážní operace a odjíždíme. Většinou bojujeme proti Putinovu režimu a elitě," popsal White.
Členové se liší věkem i původem. Mnozí z nich jsou bývalí bojovníci právě Wagnerovy skupiny, další jsou třeba bývalí agenti FSB. Největší podíl ale tvoří civilisté, které spojuje jedno společné odhodlání. "Bojujeme, abychom v Rusku něco změnili," řekl White. Putin navíc čelí vlně nevole ze strany vojáků kvůli taktikám, kdy armáda nasazuje na frontu bojovníky bez řádného výcviku a vybavení.
Kromě Whita o účasti ve skupině promluvil i jednadvacetiletý Ney, dobrovolník z Moskvy. "Dokud bude Putin u moci, rozhodně se do Ruska nevrátím. V RDK říkáme - pokud se někdo z nás vrátí do Ruska, bude to v tanku nebo obrněném vozidle, ale nikdy jako civilista. I když válka skončí, zůstanu na Ukrajině a budu ji bránit až do konce. A pokud v Evropě vypukne větší válka, budu tam a budu bojovat za svobodu," popsal.
Ney vyrůstal v rodině renomovaných umělců v ukrajinském městě Oděsa a následně se přestěhoval zpátky do Ruska za studiem filozofie. Velmi rychle propadl frustraci, že Rusové sice Putina kritizují, nic s tím ale nedělají. "Vyrůstal jsem na Ukrajině a vstřebal jsem mentalitu boje za svobodu a spravedlnost. Proto jsem opustil stabilní život v Rusku a připojil se k boji," sdělil.
Svůj klidný život v Moskvě opustil na podzim roku 2023 i třiadvacetiletý Kir, bývalý marketingový profesionál, který dnes působí jako člen jednotky dronů. Jeho rodina dodnes věří, že pracuje v Evropě a z bezpečnostních důvodů s nimi raději nemá žádný kontakt. Mnozí vojáci totiž odmítají ukázat na fotografiích své tváře, některé rodiny tak ani netuší, že jejich členové jsou součástí této skupiny.
Nynější náčelník štábu RDK přezdívaný "Fortuna" se na Ukrajinu přestěhoval v roce 2017, zklamal ho totiž ruský represivní režim. O tom, že by se někdy chopil zbraně proti krajanům ale neuvažoval. Jenže když ruské jednotky vtrhly na Ukrajinu a viděl, jaké se zde odehrávají hrůzy, přidal se k dobrovolníkům. "Putinův režim je postavený na válce. Nemůže ji ukončit, aniž by ztratil moc. Pod jeho vládou se Rusko propadlo do chudoby a bezpráví, život tam je nesnesitelný. Lidé nemají nic a nikdy nic mít nebudou, přesto se drží iluze velikosti díky raketám a silné armádě," vysvětlil.
I pro čtyřicetiletého Jhona je národnost až na druhém místě. "Nyní Rusko bojuje proti Ukrajině, proto jsem tady. Ale kdyby Rusko bojovalo proti Španělsku, přidal bych se na stranu Španělska. Tuto válku začalo Rusko, jeho politika je nelidská," řekl další člen útočné jednotky, který bojoval za Ukrajinu v Azovském praporu už v roce 2014.
Dobrovolníci se shodují, že Putin nestojí o mír. Požadavky Kremlu, aby Ukrajina postoupila území Donbasu, které Rusko nedobylo, výměnou za zmrazení zbytku frontové linie, považuje Jhon za směšné. Putin ale není sám o sobě jediným problémem. "Ne všechno skončí s Putinem," doplnil Kir. "Celý systém musí být přestavěný od základů. Zda to dokážeme, je jiná otázka. Ale nejprve musíme bránit Ukrajinu," uzavřel pro web.