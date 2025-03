Vždyť Grónsku vyhrožují. Nenechám manželku, aby si zábavu užila sama, řekl Vance

V době, kdy prezident Donald Trump a jeho spolupracovníci mluví nahlas o anexi Grónska, míří na ostrov americká delegace. Oproti původnímu plánu se přidá i viceprezident J. D. Vance a doprovodí tak svou ženu Ushu. Po protestech Gróňanů se mění i program, Američané nakonec mají zamířit jen na vlastní základnu, účast na závodě psích spřežení odvolali. Vance si přitom neodpustil rýpnutí.

"Asi víte, že kolem Ushiny návštěvy Grónska bylo hodně vzrušení. Rozhodl jsem se, že nechci, aby si všechnu tu zábavu užila sama, a tak se k ní přidám," prohlásil americký viceprezident. "Asi víte, že mnoho dalších zemí Grónsku vyhrožovalo. Chceme opět oživit bezpečnost obyvatel Grónska," dodal J. D. Vance.

Byl to přitom právě viceprezident USA, kdo - inspirován slovy svého nadřízeného Trumpa - před několika dny připojením Grónska ke Spojeným státům hrozil. Za to mu ostře vyčinil někdejší americký velvyslanec v Dánsku Rufus Gifford.

Ohlasy na viceprezidentem avizovaný příjezd však jsou překvapivě v daleko pozitivnějším tónu, než tomu bylo ve chvíli, kdy americkou výpravu tvořili "jen" jeho manželka Usha, poradce prezidenta pro národní bezpečnost Michael Waltz a ministr energetiky Chris Wright. Roli v tom hraje i zmiňovaná změna programu, kdy Američané zamíří pouze na svoji vojenskou základnu a nikoliv i na národní závod psích spřežení. A místo tří dní potrvá vizita jen jeden den.

"Změna v itineráři je velmi významná," řekla americkému listu The Washington Post Heather Conleyová, která za vlády George W. Bushe (2001-2009) pracovala na ministerstvu zahraničí a mimo jiné působila jako nejvyšší diplomatka pro střední Evropu.

Chystaná americká návštěva klání psích spřežení byla totiž jednou z věcí, která Gróňany v době, kdy si USA na ostrov dělají zálusk, velmi pobuřovala. Závody mašérů a jejich čtyřnohých svěřenců mají v Grónsku hlubokou tradici. Ostatně nachází se tam i jediný aktivní vojenský útvar psích spřežení na světě. Hlídka známá také jako Sirius Patrol působí na základně Daneborg.

Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen ve středu označil změnu programu za "velmi pozitivní". "Navštíví (jen) vlastní základnu, Pituffik, a proti tomu nic nemáme," řekl šéfdiplomat veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR. Dánové mají na starosti obrannou i zahraniční politiku ostrova.

Samotná základna byla dříve známá také pod názvem Thule a má strategickou polohu pro americký systém včasného varování před balistickými střelami, protože přes Grónsko prochází nejkratší spojnice mezi Evropou a Severní Amerikou. Vystavěna byla už v roce 1943.

Proti původnímu itineráři návštěvy americké delegace se ostře vyjádřila například dánská premiérka Mette Frederiksenová i stávající premiér Grónska Múte B. Egede. S podivem pak někteří nahlíželi na fakt, že vůdčím členem delegace měla být právě viceprezidentova žena Usha Vanceová.

"Je to velmi zvláštní, nejde o standardní diplomatickou praxi. Obvykle se opravdu nečeká, že manželka viceprezidenta USA, byť v tomto případě jde o obratnou právničku, bude vyjednávat nějaké záležitosti za vládu země, v níž je její manžel viceprezidentem," komentoval v pondělí pro Aktuálně.cz Michael Žantovský, který působil na pozici velvyslance v USA v letech 1992-1997.

Vedle strategické polohy poutá Grónsko pozornost i tím, že disponuje osmými největšími zásobami minerálů a vzácných kovů na světě, které se používají třeba i při výrobě mobilních telefonů. Tyto suroviny se důsledkem tání ledů stávají čím dál přístupnějšími.

Na největší ostrov světa se obrátila celosvětová pozornost už začátkem letoška poté, co prezident Trump krátce před svým nástupem do funkce prohlásil, že Spojené státy by v rámci zajištění své bezpečnosti měly Grónsko kontrolovat. Ten samý měsíc na ostrov již zavítal i jeho nejstarší syn Donald Jr.

Grónsko bývalo do 50. let minulého století dánskou kolonií, v roce 1979 získalo částečnou autonomii, když vznikl parlament. V roce 2009 získalo dokonce rozsáhlou autonomii. Ta zahrnuje i právo vyhlásit nezávislost na Dánsku na základě referenda.

