Druhá dáma USA na vizitě "horkého" Grónska? Velmi nestandardní, míní Žantovský

Grónsko zažije ve čtvrtek neobvyklou návštěvu z USA. Na ostrov, který chce získat americký prezident Donald Trump, dorazí manželka viceprezidenta Usha Vanceová. Doprovodí ji poradce prezidenta pro národní bezpečnost Mike Waltz a ministr energetiky Chris Wright. "Je to velmi zvláštní, nejde o standardní diplomatickou praxi," říká pro Aktuálně.cz někdejší český velvyslanec v USA Michael Žantovský.

Americká delegace navštíví Grónsko na pozadí neutuchající touhy prezidenta USA Donalda Trumpa ostrov anektovat. Zájem o něj jeví i kvůli jeho velmi strategické poloze - nachází se na křižovatce mezi Severní Amerikou, Evropou a Arktidou. A také kvůli faktu, že Grónsko má osmé největší zásoby minerálů a vzácných kovů na světě, jež se používají třeba i při výrobě mobilních telefonů. Tyto suroviny se důsledkem tání ledů stávají čím dál přístupnějšími.

"Na samotné situaci a motivu návštěvy je zvláštní úplně všechno. Manželka viceprezidenta, případně prezidenta, často jezdí na návštěvy cizích zemí, ale ty většinou mají zdvořilostní povahu. Obvykle jde o prostředek, jak zemi zpropagovat," popsal pro Aktuálně.cz Michael Žantovský, který působil na pozici velvyslance v USA v letech 1992-1997.

"Z minulosti si můžeme vzpomenout na návštěvu Česka, již v roce 1996 podnikla Hillary Clintonová coby tehdejší první dáma. Byla to povedená návštěva, ale Hillary rozhodně neměla žádné vyjednávací či politické úkoly," dodal Žantovský. Právě to je dle něj velká odlišnost od všeobecného očekávání, se kterým nyní vyrazí delegace z USA do Grónska.

"Obvykle se opravdu nečeká, že manželka viceprezidenta USA, byť v tomto případě jde o obratnou právničku, bude vyjednávat nějaké záležitosti za vládu země, v níž je její manžel viceprezidentem," uvedl Žantovský.

Nepřímo tak připomněl, že původem Indka Usha Vanceová, manželka viceprezidenta J. D. Vance, v minulosti jistou dobu pracovala i u současného předsedy amerického Nejvyššího soudu Johna Robertse. Ostatně Usha a J. D. se poznali při studiu práv na prestižní Yaleově univerzitě.

Ale zpátky ke Grónsku. Podle stávajícího tamního premiéra Mútea B. Egedeho jde ze strany americké administrativy o demonstraci síly. Pobouřila jej především postava poradce prezidenta pro národní bezpečnost Mikea Waltze.

"Co dělá poradce pro národní bezpečnost v Grónsku? Jediným účelem (návštěvy) je předvést nám demonstraci síly," řekl grónský premiér Egede v rozhovoru s grónskými novinami Sermitsiaq, na což upozornil americký list The New York Times.

"Vzhledem k tomu, že na místě bude i Vanceová, jde podle mě o diplomatickou verzi politiky cukru a biče, kde Waltz bude onen pomyslný bič," doplnil Žantovský.

Nevoli nad blížící se návštěvou americké delegace přitom vyjádřili už i obyvatelé ostrova. Někteří grónští politici si pak stěžují na načasování cesty - teprve předminulý týden se na ostrově uskutečnily parlamentní volby a vyjednávání o složení nové vlády stále pokračují. Samotné volby vyhráli opoziční Demokraté s 29,9 procenta hlasů, kteří upřednostňují pomalejší cestu k nezávislosti ostrova.

Grónsko totiž bývalo do 50. let minulého století dánskou kolonií, v roce 1979 získalo částečnou autonomii, když vznikl parlament. V roce 2009 získalo dokonce rozsáhlou autonomii. Ta zahrnuje i právo vyhlásit nezávislost na Dánsku na základě referenda. Kodaň však má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska.

"Američané dobře vědí, že jsme uprostřed vyjednávání," řekl Jens-Frederik Nielsen, předseda strany Demokraté, která ve volbách zvítězila. "To opět ukazuje na nedostatek respektu vůči grónskému lidu," dodal.

Podle prohlášení Bílého domu si druhá dáma USA Usha Vanceová chce v Grónsku prohlédnout historické památky, seznámit se s historií tohoto území a zúčastnit se národního závodu psích spřežení. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Waltz a ministr energetiky Wright pak mají dle britského listu The Guardian navštívit americkou vojenskou základnu na ostrově známou dříve pod názvem Thule, dnes Pituffik. Do USA se všichni účastníci mají vrátit v sobotu.

Na největší ostrov světa se obrátila celosvětová pozornost už začátkem letoška poté, co prezident Trump krátce před svým nástupem do funkce prohlásil, že Spojené státy by v rámci zajištění své bezpečnosti měly Grónsko kontrolovat. Ten samý měsíc na ostrov již zavítal i jeho nejstarší syn Donald Jr.

