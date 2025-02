Grónsko je největší ostrov na světě. Česko by se do něj svou rozlohou vtěsnalo více než sedmadvacetkrát. Láká svou strategickou polohu na křižovatce mezi Severní Amerikou, Evropou a Arktidou i zásobami nerostného bohatství. V současné době je autonomní součástí Dánska, ale americký prezident Donald Trump by jej rád získal pod svou kontrolu. Podívejte se na hlavní vojenské základny v zemi.