Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Evropská unie používá termín hybridní hrozby k označení koordinovaných útoků využívajících kombinaci ekonomických, technologických nebo jiných opatření, která nedosahují úrovně formální války. Mohou zahrnovat například dezinformační kampaně nebo využívání sociálních médií k ovládání politického diskurzu. Jejich cílem je zejména destabilizovat společnost, oslabit její odolnost a narušit politické rozhodování.
Iniciativa Evropský demokratický štít je součástí snah Evropské unie o boj proti zahraničním manipulacím s informacemi a vměšování a snaha o ochranu a podporu demokracie v 27 členských státech, ohrožené ruskými dezinformacemi.
Platformy čeká další úroveň povinností
Podle unijního Nařízení o digitálních službách (DSA), které vstoupilo v platnost loni, musí firmy Google ze skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X miliardáře Elona Muska, TikTok a další vyvinout větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na svých platformách. V rámci Evropského demokratického štítu přitom budou nejspíš muset ještě zvýšit své úsilí.
"Komise připraví krizový protokol DSA pro hybridní hrozby, aby lépe odhalovala, odrazovala a reagovala na incidenty a krize," uvádí se v návrhu. Krizový protokol bude podle Reuters vypracován ve spolupráci s on-line platformami, vnitrostátními orgány a příslušnými zúčastněnými stranami.
Komise rovněž vyzve technologické společnosti, které podepsaly takzvaný kodex chování v oblasti dezinformací, aby analyzovaly hrozby, které pro volby představují deepfakes a videa a média generovaná umělou inteligencí (AI), a aby určily opatření k jejich potírání. Mezi signatáře kodexu patří Google, Microsoft, Meta a TikTok.