Zahraničí

Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Internetové společnosti podléhající pravidlům Evropské unie, jako je Google či Meta Platforms, by do budoucna mohly mít povinnost odhalovat a řešit hybridní hrozby v Evropě. Vyplývá to z návrhu Evropské komise, do kterého nahlédla agentura Reuters. Podrobnosti iniciativy nazvané Evropský demokratický štít by měla unijní exekutiva zveřejnit v polovině listopadu.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: NÚKIB

Evropská unie používá termín hybridní hrozby k označení koordinovaných útoků využívajících kombinaci ekonomických, technologických nebo jiných opatření, která nedosahují úrovně formální války. Mohou zahrnovat například dezinformační kampaně nebo využívání sociálních médií k ovládání politického diskurzu. Jejich cílem je zejména destabilizovat společnost, oslabit její odolnost a narušit politické rozhodování.

Iniciativa Evropský demokratický štít je součástí snah Evropské unie o boj proti zahraničním manipulacím s informacemi a vměšování a snaha o ochranu a podporu demokracie v 27 členských státech, ohrožené ruskými dezinformacemi.

Související

Čína prodá americký TikTok tamním investorům, dohodli se lídři při jednání v Asii

TikTok

Platformy čeká další úroveň povinností

Podle unijního Nařízení o digitálních službách (DSA), které vstoupilo v platnost loni, musí firmy Google ze skupiny Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, X miliardáře Elona Muska, TikTok a další vyvinout větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu na svých platformách. V rámci Evropského demokratického štítu přitom budou nejspíš muset ještě zvýšit své úsilí.

"Komise připraví krizový protokol DSA pro hybridní hrozby, aby lépe odhalovala, odrazovala a reagovala na incidenty a krize," uvádí se v návrhu. Krizový protokol bude podle Reuters vypracován ve spolupráci s on-line platformami, vnitrostátními orgány a příslušnými zúčastněnými stranami.

Komise rovněž vyzve technologické společnosti, které podepsaly takzvaný kodex chování v oblasti dezinformací, aby analyzovaly hrozby, které pro volby představují deepfakes a videa a média generovaná umělou inteligencí (AI), a aby určily opatření k jejich potírání. Mezi signatáře kodexu patří Google, Microsoft, Meta a TikTok.

 
Mohlo by vás zajímat

"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory

"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory
1:19

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu

Přestaňte používat výrobky Huawei, žádá Německo operátory. Zaplatí jim náhradu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Evropská unie (EU) krimi dezinformace Bezpečnost

Právě se děje

před 3 minutami
"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Ať si v tom udělají pořádek." Jurečkova superdávka nasvítila podvody s ojetými auty

"Chudí přicházejí o dávky, protože mají v registru napsané vraky, které nikdy nevlastnili," upozorňuje Daniel Hůle z přední neziskovky Člověk v tísni.
Aktualizováno před 8 minutami
"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

"Zažila jsem násilí a chci se chránit." Lotyšsko odstoupilo od Istanbulské úmluvy

Smlouvu dosud ratifikovalo 37 zemí, podepsalo ji 45 států včetně ČR, která ji ale neratifikovala. Lotyšsko je první zemí, která od ní odstoupila.
před 23 minutami
Íránský obr se po 700 tisících letech probouzí. Vulkanologové varují před erupcí

Íránský obr se po 700 tisících letech probouzí. Vulkanologové varují před erupcí

Po více než 700 tisících letech o sobě dává vědět íránská sopka Taftan, která byla považována za vyhaslou.Teď ale vykazuje známky neklidu.
Aktualizováno před 25 minutami
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

ŽIVĚ
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory
1:19

"Čas mladých hrdinů." Děti z okupované Ukrajiny vozí na "sportovní" vojenské tábory

Deník Kyiv Independent odhalil, kdo stojí za tzv. Centry bojovníků, ve kterých se ukrajinské děti učí bojovat na straně Ruska.
Aktualizováno před 41 minutami
Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Univerzita Karlova zvolila rektorem analytického chemika Jiřího Zimu

Zima je analytický chemik, v letech 2016 až 2024 byl děkanem Přírodovědecké fakulty (PřF) UK.
před 1 hodinou
Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Digitální platformy musí nově blokovat hybridní útoky, rozhodl Brusel

Internetové společnosti podléhající pravidlům EU, jako je Google či Meta Platforms, by mohly mít povinnost odhalovat a řešit hybridní hrozby v Evropě.
Další zprávy