"Únos v mezinárodních vodách." Greta odmítla video s masakrem, Izrael ji poslal domů

Švédská aktivistka Greta Thunbergová a několik dalších propalestinských aktivistů míří zpět do Evropy poté, co byli zadrženi izraelským námořnictvem během mise, jejímž cílem bylo dopravit na jachtě Madleen humanitární pomoc do Pásma Gazy. Thunbergová podle izraelských úřadů odmítla sledovat sestřih útoků Hamásu ze 7. října, který jí a dalším členům posádky promítli po příjezdu do přístavu Ašdod.

Greta Thunberg zveřejnila předem natočené video poté, co Izrael zadržel aktivisty na lodi | Video: Associated Press