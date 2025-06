Zdravotník: Nemůže to být horší. V Gaze se rozpadla jistota, že bezpráví lze zastavit

"Z Gazy jsem odjížděl před rokem rozčarován z toho, že se úplně rozpadly jistoty o existující síle ve světě, která může takovou formu bezpráví zastavit," popsal situaci v místě farmaceut Stanislav Havlíček z neziskové organizace Lékaři bez hranic v pořadu Spotlight.

Humanitární pomoc v Gaze komplikuje nejen samotný válečný spor. "Nedodržuje se tam žádné humanitární právo," uvedl Havlíček. Podle něj i manažerky komunikace Lékařů bez hranic Terezy Wyn Haniakové platí největší daň za celý spor civilisté.

"Zhruba 80-90 procentům lidí nedokážeme pomoci," upozornil Havlíček. Pacienti často potřebují zdravotní evakuaci z místa, té se jim ale nedostává. "Lidé se sice evakuují, ale ne do bezpečí, pouze na jiné zničené místo v Gaze. Připomíná mi to 1. světovou válku," okomentoval situaci v Gaze Havlíček.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00 - 06:01 Jak vypadá evakuace civilistů v Gaze? Jsou evakuační příkazy opravdu cestou do bezpečí? Lze věřit číslům o civilních obětech zveřejňovaným oběma stranami konfliktu?

06:01 - 10:13 Jaké jsou důsledky omezené zdravotní péče a nedostatku evakuace zraněných v Gaze? Jak vypadají podmínky v Rafáhu a jak se zdravotníci vypořádávají s nedostatkem léků a pomůcek?

10:13 - 14:53 Jaké komplikace způsobuje distribuce humanitární pomoci do Gazy a co se děje s dodávkami cestou? Proč je problém dostat do Gazy zdravotnické vybavení jako invalidní vozíky nebo skalpely?

14:53 - 20:15 S jakými pacienty se zdravotníci nejčastěji setkávali? Jak fungovala péče o těhotné a matky po porodu? Jak vypadá přístup k základním potřebám jako je pitná voda, jídlo nebo elektřina?

20:15 - 24:16 Kudy a jak se dostává humanitární pomoc do Gazy? Kdo rozhoduje o tom, co se dovnitř smí dostat? Kdo zajišťuje jídlo pro pacienty a uprchlíky?

00:24:16 - 00:28:00 Jak se mění humanitární práce v Gaze v důsledku opakovaných útoků na zdravotníky a infrastrukturu? Jak vypadá evakuace nemocnice?

00:28:00 - 00:34:16

Jak vnímají humanitární pracovníci budoucnost Gazy? Jak vypadá komunikace v Gaze?