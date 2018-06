Průstřely hrudníku, časté amputace. Místní trpí hlady, voda není, líčí český lékař zoufalství Jemenu

Kvůli bezpečnostní situaci a riziku únosu jsem nemohl opustit nemocnici, říká o své misi v Jemenu anesteziolog Dušan Mach z Lékařů bez hranic.

Praha/Aden - V Jemenu zuří jedna z nejhorších humanitárních katastrof současnosti. V zemi nejsou potraviny ani léky. Šíří se tam podvýživa i epidemie cholery. Boje se odehrávají často v hustě osídlených oblastech.

Stovky zraněných Jemenců ošetřoval i český lékař Dušan Mach. Zachraňoval těžce postřelené lidi i oběti pumových útoků.

"Jsem anesteziolog s pětadvacetiletou praxí. To je takový bod, kdy člověk začíná být víc zkušený než schopný. Musím říct, že subsaharská Afrika a Jemen mě z míry někdy vyvedly," popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz. Do těchto krizových oblastí se dostal jako člen humanitární organizace Lékaři bez hranic. V jemenském Adenu Mach pracoval předloni na podzim šest týdnů.

Válce v Jemenu se evropská média věnují jen okrajově, přestože situace je tam zoufalá. Občanská válka mezi vládou podporovanou Saúdskou Arábií a šíitským hnutím Hútíů podporovaným Íránem zemi zavedla do chaosu.

Z mnoha zpráv je patrné, že infrastruktura a zároveň zásobování v Jemenu úplně zkolabovaly…

Situace je popisována médii jako katastrofální a to opravdu odpovídá reálné situaci. Zdravotnická péče je pro mnoho lidí nedostupná. Není pitná voda, potraviny, benzin do aut. Podvýživa decimuje populaci a je u mnoha Jemenců na první pohled patrná.

V běžných nemocnicích nebo ordinacích tedy už Jemencům nemá kdo pomoci?

Státní zdravotnická zařízení jsou v úplném rozvratu. Jejich pracovníci měsíce nedostávají plat. Ani jediný rijál (jemenská měna, pozn. red.).

Jak moc jsou konfliktem přímo zasaženi civilisté?

Z pacientů, které jsme přijímali, bylo 99 procent civilistů. I ženy a děti. Střelná poranění, oběti výbuchů min. Často náhodné oběti střelby na ulicích. Často jsme za noc ošetřovali třeba deset průstřelů hrudníku. Amputace jsme prováděli často.

Jemenská válka se zdá být bez konce. Vládu podporuje Saúdská Arábie a další arabské země přímo vojenskou intervencí, Hútíové mají na své straně Írán. Jak to vidí Jemenci, se kterými jste se setkal?

Pracoval jsem s mnoha Jemenci, většina zaměstnanců naší nemocnice byli místní. Jsou to úžasní, obětaví a pracovití lidé. A strašně nešťastní z toho, co se tam děje. Přicházejí o své známé, blízké a příbuzné. Mají té mnohaleté války, která ničí jejich zemi, opravdu dost. Sami ne úplně rozumí tomu, proč se to všechno děje.

K politické situaci a válečnému konfliktu se nechci příliš vyjadřovat. A už vůbec ne k tomu, kde je spravedlnost. Kdo je dobrý a kdo zlý. Pro mě jako lékaře bylo důležité snažit se změnit osud jednotlivých lidí, našich přijatých pacientů. Nešel jsem tam měnit Jemen.

Nemohl jste opustit nemocnici?

Pohybovat se v Jemenu jako člověk ze zahraničí znamená vystavovat se určitému nebezpečí. Bombové útoky, střelba, únosy. Skupin, které unášejí cizince, je tam celá řada. Pro Lékaře bez hranic je bezpečnost vlastních lidí prioritou. Takže neexistovalo, že bych se někde procházel. Opravdu jsem byl šest týdnů zavřený v nemocnici.

Takže třeba z letiště a na letiště jste jel s ochrankou?

Převáželi nás místní zaměstnanci Lékařů bez hranic. Měli dokumenty potřebné pro přejezd přes vojenská stanoviště. Lékaři bez hranic jsou v Jemenu respektovanou organizací, ale riziko, že se člověk náhodně dostane do problémů, tam existuje. Proto tam v podstatě každý zahraniční lékař má víceméně "domácí vězení".

Video: Jak vznikla občanská válka a obří humanitární katastrofa v Jemenu