Demonstrace síly. Kim Čong-un před příletem Trumpa odpálil rakety

Severokorejská státní agentura KCNA podle AP označila test za úspěch, který ukazuje možnosti rozšíření sféry působnosti armády KLDR. Jižní Korea zatím nepotvrdila, že by registrovala raketovou aktivitu svého severního souseda, napsala AP.
Severokorejský diktátor Kim Čong-un dal koncem září najevo ochotu obnovit kontakty se Spojenými státy z Trumpova prvního prezidentského období, kdy se s americkým prezidentem sešel třikrát. Zároveň však zdůraznil, že Spojené státy nemohou Severní Koreu připravit o její jaderný program.
Trump minulý týden před začátkem své současné asijské cesty řekl, že má s Kimem velmi dobré vztahy a rád by se s ním během turné sešel. Jeho předchozí kontakty s Kimem však nepřinesly žádný pokrok ve zmíněné otázce jaderného programu KLDR, kterým se cítí ohroženi tradiční američtí spojenci Jižní Korea a Japonsko. Pchjongjang navíc v poslední době odmítá jakékoli snahy o urovnání konfliktu se Soulem.
Šéf Bílého domu ve středu dorazí do Jižní Koreje na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství. Bude tam mimo jiné jednat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.