Dar, který nemá obdoby. Prezident Pavel přivezl do sídla OSN unikátní kus umění

"Nechť Herbarium inspiruje všechny, kdo vstoupí do budovy Organizace spojených národů, aby si vážili krásy naší planety a znovu potvrdili závazek ji chránit. Když slavíme 80 let poslání OSN, ať tento dar slouží jako maják naděje, jednoty a míru," řekl prezident Pavel krátce před odhalením daru.
Sídlo OSN v New Yorku zdobí díla umělců z členských států. Česko dosud mezi dárci chybělo, a proto se u příležitosti 80. výročí založení organizace rozhodlo věnovat instalaci od společnosti Lasvit. Plastika vytvořená speciální sklářskou technikou zachycuje otisky květin a… pic.twitter.com/ZfxLALSxUz— Petr Pavel (@prezidentpavel) September 22, 2025
"Dnes se konečně připojujeme k mnoha členským státům, jejichž umělecké dary jsou s hrdostí vystaveny zde v sídle OSN. Čekali jsme na to dlouho, ale konečně se to stalo," poznamenal velvyslanec Česka při OSN Jakub Kulhánek. Narážel na to, že ani Československo, které bylo jedním ze zakládajících členů OSN, ani samostatná Česká republika do dnešního dne světové organizaci žádný oficiální dar nepředaly.
České rostliny v křišťálu
Uměleckou instalaci přijal za OSN náměstek generálního tajemníka Atul Khare. Svůj projev pak zakončil v češtině proneseným "děkuji". "Je mi hlubokou ctí přijmout jménem OSN toto mimořádné umělecké dílo," podotkl.
Herbarium bude trvale vystavené přímo u vchodu do budovy Valného shromáždění OSN, v blízkosti daru tehdejšího Sovětského svazu, jímž je replika Sputniku, a také darů Řecka a Mexika. Bude tak na očích všem lidem, kteří zavítají do sídla organizace.
Odhalení českého daru zaujalo i štáb japonské veřejnoprávní televize NHK. Umělecké sklářství bylo letos rovněž jedním z hlavních motivů, jímž se Česko prezentovalo na Světové výstavě EXPO 2025 v Ósace, a v Japonsku se dlouhodobě těší velké oblibě.
Ručně broušenou kovovou desku s křišťálovými komponenty, připomínajícími kapky vody, v nichž jsou otištěny české rostliny, vyrobila novoborská firma Lasvit. Plastika vytvořená speciální sklářskou technikou zachycuje otisky květin z Lužických hor, které se při tavení skla promění v popel a zanechají v něm svou stopu. Instalace byla speciálně upravena pro prostory budovy OSN. Podle Pavla reprezentuje sklářskou a uměleckou tradici Česka a nese v sobě i širší poselství potřeby ochrany životního prostředí, biodiverzity a jejich uchování pro budoucí generace.