Tajemná obálka se slovy TGM otevřena. Prezident je diktoval jindy, než se čekalo

Aktualizováno před 2 hodinami
V pátek dopoledne se na zámku v Lánech u Prahy otevřela zapečetěná obálka s dosud neznámi slovy československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
"To není žádný dopis." Takto ve sledovaném přenosu živě otevřeli obálku se vzkazem Masaryka | Video: ČTK

"Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, není možné toho moc udělat," píše se v záznamu slov prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který v pátek experti otevřeli na zámku v Lánech na Kladensku.

V pětistránkovém dopisu, který Masaryk údajně nadiktoval svému synu Janovi, se píše, že se blíží konci, a radí, jak zorganizovat jeho pohřeb.

Dopis na zámku v Lánech prezentovala historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Dokument podle ní vypadá autenticky, nevznikl ale podle ní těsně před Masarykovou smrtí v roce 1937, jak se předpokládalo, ale nejspíš v létě 1934.

Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi, 19. září 2025, Lány.
Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi, 19. září 2025, Lány. | Foto: ČTK
Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi, 19. září 2025, Lány.
Otevření zapečetěné obálky s údajně posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi, 19. září 2025, Lány. | Foto: ČTK

"Jsem nemocný, vážně nemocný. Je to konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci, víte jak, ale musíte být opatrní," citovala Hájková z dopisu, který byl na zažloutlých listech téměř celý napsaný v angličtině. "Lidé jsou rádi hloupí, nedělejte jim to jednoduché a hádejte se s nimi," citovala historička další slova.

Dokument předal Národnímu archivu 19. září 2005 tajemník Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí. Otevření dokumentu se dnes v Lánech zúčastnil prezident Petr Pavel.

Rukopis je podle Hájkové obtížně čitelný, napsaný na materiálu s Masarykovými znaky, číslování listů dodal Sum. Hájková odhadla, že dopis vznikl v létě 1934, kdy se Masaryk domníval, že umírá. Podle ní u tohoto záznamu mohli být i jiní lidé, třeba Masarykova dcera Alice nebo Edvard Beneš, který Masaryka v roce 1935 vystřídal v prezidentské funkci.

Dopis podle Hájkové místy vypadá jako politické poselství, jak se chovat k obyvatelům multinacionálního Československa. Němci by v Československu podle textu měli zůstat. "Dejte jim, co si zaslouží, ale ne více," parafrázovala Hájková Masarykova slova.

Kněze a politika Andreje Hlinku, který aktivně usiloval o posílení národního uvědomění Slováků, Masaryk podle dokumentu označil za hlupáka, který si zadal s Maďary. Zaslouží si ale odpuštění, uvedl také první československý prezident.

Obálka i s obsahem se po otevření vrátí do Národního archivu, kde experti dopis znovu prověří a oficiálně potvrdí jeho pravost. Objasní také kontext dokumentu, řekl ředitel Národního archivu Milan Vojáček.

První československý prezident zemřel v Lánech 14. září 1937. 

Současný český prezident Petr Pavel ještě před otevřením tajemné obálky řekl, že lidé mají tendenci si s odstupem času historické osoby a události idealizovat. Masaryk byl podle něj ale živý člověk a měl i chyby. Ukázal ovšem svou houževnatost v dosažení cíle, kterým bylo samostatné Československo, dodal současný prezident.

