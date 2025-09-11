Zahraničí

Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý

Matyáš Zrno Tým Spotlight Matyáš Zrno, Tým Spotlight
před 1 hodinou
Napříč Francií se včera konaly protesty proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi, vládním elitám a úsporným krokům vlády. Organizátoři z protestního hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) podle agentury Reuters narušovali dopravu, zapalovali popelnice a někde se střetli s policií. "Hrozí tady občanská válka," říká Ondřej Černý, který ve Francii studuje druhým rokem práva.
Podle Černého mají protestující pocit, že Macron nereflektuje nálady ve společnosti. "Nechtějí ho za prezidenta, Macron má podporu pouhých 15 procent obyvatel. Jeho nepopularita dosahuje enormních 85 procent. Opozice tyto nálady ve společnosti samozřejmě vnímá, a proto té vládě byla vyslovena nedůvěra. Mnoho Francouzů si nechce připustit závažnost situace," popisuje.

Studoval na francouzském gymnáziu v Táboře a rok strávil na střední škole ve Francii. Teď tam druhým rokem pokračuje ve studiu práv. Je členem ODS a strany Les Republicains.

"Znám obě Francie - tu s bohatou historií a silnými institucemi i tu s předměstími, kam se někdy bojí vstoupit i policie. Mám Francii rád, považuji ji za svůj druhý domov a navzdory všem problémům ji vnímám jako klíčovou zemi Evropy."

Černý také tvrdí, že je nyní reálnou hrozbou občanská válka ve Francii. "To, co vidíme v ulicích, není jen tak nějaká krize. Začíná to vypadat jako krize celkového systému - v politice, společnosti, ekonomice. Souvisí to spolu. Macron loni nechal rozpustit Národní shromáždění a tím, že Francie nemá stabilní vládu, se to ještě umocňuje," upozorňuje s tím, že Francouzi rádi demonstrují, když mají pocit, že politici, kteří zemi vedou, nejsou legitimní.

Celý díl Spotlight News si pusťte v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.

 
