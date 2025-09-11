Už to není jen strašení. Macron je na dně, Francii hrozí občanská válka, tvrdí Černý

Podle Černého mají protestující pocit, že Macron nereflektuje nálady ve společnosti. "Nechtějí ho za prezidenta, Macron má podporu pouhých 15 procent obyvatel. Jeho nepopularita dosahuje enormních 85 procent. Opozice tyto nálady ve společnosti samozřejmě vnímá, a proto té vládě byla vyslovena nedůvěra. Mnoho Francouzů si nechce připustit závažnost situace," popisuje.
Ondřej Černý
Studoval na francouzském gymnáziu v Táboře a rok strávil na střední škole ve Francii. Teď tam druhým rokem pokračuje ve studiu práv. Je členem ODS a strany Les Republicains.
"Znám obě Francie - tu s bohatou historií a silnými institucemi i tu s předměstími, kam se někdy bojí vstoupit i policie. Mám Francii rád, považuji ji za svůj druhý domov a navzdory všem problémům ji vnímám jako klíčovou zemi Evropy."
Černý také tvrdí, že je nyní reálnou hrozbou občanská válka ve Francii. "To, co vidíme v ulicích, není jen tak nějaká krize. Začíná to vypadat jako krize celkového systému - v politice, společnosti, ekonomice. Souvisí to spolu. Macron loni nechal rozpustit Národní shromáždění a tím, že Francie nemá stabilní vládu, se to ještě umocňuje," upozorňuje s tím, že Francouzi rádi demonstrují, když mají pocit, že politici, kteří zemi vedou, nejsou legitimní.