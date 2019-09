Chyběla mi tam Evropa, komentoval Babiš Trumpův projev v OSN. Johnson se setká s V4

Americký prezident Donald Trump pronesl očekávaný projev na zasedání Valného shromáždění OSN. Toho se účastní i český premiér Andrej Babiš (ANO), který se svým příspěvkem vystoupí ve středu večer. "Co mě překvapilo, a není to pro nás dobře, je, že v projevu nepadlo slovo Evropa," komentoval Babiš Trumpův projev.

Podle českého premiéra se Evropa musí zamyslet nad tím, že jí Donald Trump ve svém projevu opomenul. Novinářům to Andrej Babiš řekl po skončení projevu amerického prezidenta na půdě OSN.



Babiš upozornil na to, že Trump prohlásil, že chystá speciální dohodu s britským premiérem Borisem Johnsonem. "S ním jsem včera mluvil a domluvili jsme se, že by se setkal s V4, a to možná ještě před zasedáním Evropské rady. Ale to se ještě uvidí," doplnil Babiš. "Má teď dost svých problémů."

První osobní setkání s premiérem @BorisJohnson. Během Klimatického summitu jsem mu zdůraznil, že Britové jsou naši strategičtí partneři, představil naše hospodářské výsledky a popsal sílu V4, která má zájem vyřešit brexit dohodou. Jsem rád, že slíbil, že nás navštíví v Praze. pic.twitter.com/GHXT4bY0RE — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 24, 2019

"Zdůraznil jsem mu, že Evropa není pan (francouzský prezident Emmanuel) Macron, paní (německá kancléřka Angela) Merkelová, (předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker ještě do konce října, ale že i V4 je silný blok," řekl Babiš o tématu hovoru s Johnsonem.

Podle českého premiéra je důležité, aby se do řešení brexitové otázky zapojila více také V4. "Teď to vypadá, že má Británie problém, ale v momentě hard (tvrdého) brexitu budeme mít problém všichni," uvedl. "My se určitě budeme na Evropské radě snažit víc zasahovat a mluvit a nenechat to jen na (brexitovém vyjednávači EU Michelu) Barnierovi," řekl Babiš k nadcházejícímu unijnímu summitu.

Boris Johnson je jedním z posledních řečníků v úterním programu. Poté z New Yorku odlétá do Británie, kde čelí verdiktu nejvyššího soudu, který rozhodl, že přestávka v zasedání parlamentu, kterou si Johnson na začátku září vynutil, byla nezákonná.

Chyběla mi tam Evropa

Český premiér se pozastavil nad tím, že Trump mluvil o jednání například i s Japonskem. "Také tam Evropa nepadla. Chyběla mi tam. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení," komentoval Babiš Trumpův projev.



"Pan prezident mluvil samozřejmě hlavně o Spojených státech a o tom, jak se mu daří," hodnotil dál Trumpův projev po jeho skončení český premiér. Babiš se zasedání Valného shromáždění také účastní, ale svůj projev přednese až ve středu večer místního času. Podle protokolu mají přednost prezidenti.

Ještě předtím se Babiš zúčastní zahájení Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji konaném pod záštitou VS OSN. Poté má premiér na programu dvě bilaterální schůzky. Ta první je se Zelenským a následně se sejde s arménským předsedou vlády Nikolou Pašinjanem.



Americký prezident Donald Trump značnou část svého projevu věnoval nacionalismu a vlastenectví. "Když se podíváte kolem sebe po této velkolepé planetě, jasně uvidíte, že platí: pokud chcete svobodu, buďte hrdí na svou zemi, pokud chcete demokracii, držte se své suverenity, a pokud chcete mír, milujte svůj národ," nechal se slyšet hned na úvod projevu.

Po loňském projevu na půdě OSN, kdy se Trump chvástal svými úspěchy, čímž mezi některými přítomnými vyvolal smích, teď americký prezident mluvil pomalu a klidně. Novináři si všímali, že svůj projev čte ze čtecího zařízení.