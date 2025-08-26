Lavrov "ve formě": Neútočíme na civilisty. Moderátorku poslal studovat do SSSR

Nejnověji minulý pátek dala ruskému šéfdiplomatovi prostor americká televize NBC News v rozhovoru v pořadu Meet the Press. Světová i česká média z téměř hodinového rozhovoru nejvíc citovala část, v níž Sergej Lavrov hovoří o tom, že se neplánuje žádná schůzka mezi prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
"Putin je připraven setkat se se Zelenským, až bude připraven program summitu, a tento program vůbec připraven není," řekl ruský ministr zahraničí Kristen Welkerové v exkluzivním rozhovoru, kterých západním médiím v posledních letech moc nedává.
"Evropští sponzoři kyjevského režimu"
Charismatický 75letý muž, který působí v diplomacii už od roku 1972, rád tepe do svých protivníků a využívá každé příležitosti, kdy může v západních médiích prosazovat svou verzi pravdy.
Když se ho moderátorka ptala na setkání Trumpa a Zelenského, snažil se druhého jmenovaného rétoricky ponížit a o evropských lídrech, kteří se s oběma prezidenty minulé pondělí setkali ve Washingtonu, mluvil jako o "Zelenského evropských sponzorech".
O tom, že se Kreml snaží svými výroky ukrajinského prezidenta Zelenského delegitimizovat, mluvil v pořadu Aktuálně.cz Spotlight News nedávno odborník na moderní Rusko Filip Scherf. "Podle ruské interpretace ukrajinské ústavy přesluhuje (Zelenskyj) svůj mandát. A proto prezident Putin a jeho kolegové říkají, že potenciální dohodu musí podepsat předseda ukrajinského parlamentu," uvedl Scherf.
O Zelenském mluvil Lavrov jako o showmanovi a herci, připomněl také dávno vyvrácené dezinformace. Třeba to, že Ukrajina podle něj postavila ruštinu mimo zákon. Východoevropská země ovšem zavedla ukrajinštinu jako svůj úřední jazyk, používání ruštiny žádný zákon nezakazuje. To ovšem ruské propagandě nebrání tvrdit, že Kyjev spáchal genocidu rusky mluvících osob ve východoukrajinském regionu Donbas, čímž Kreml ospravedlňuje zahájení invaze.
Profesorkou na sovětských univerzitách
Když se Lavrova moderátorka Kristen Welkerová zeptala, zda to Rusko opravdu myslí vážně s mírem a dohodou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, když jen o několik dní dříve bombardovalo na Ukrajině americkou továrnu na kávovary poblíž maďarských hranic, snažil se ji přesvědčit, že se v továrně vyrábí produkty pro ukrajinskou armádu.
"Chápu, že někteří lidé jsou opravdu naivní, a když ve výloze vidí kávovar, myslí si, že se tohle na místě vyrábí. Naše rozvědka má velmi dobré informace a zaměřujeme se pouze na vojenské podniky, vojenské objekty nebo průmyslové podniky přímo zapojené do výroby vojenského vybavení pro ukrajinskou armádu," tvrdil Lavrov.
"Ale pokud věříte, že pokud je v podniku, který se používá k výrobě zbraní k zabíjení Rusů, a věříte, že ať už je to americký, maďarský nebo číkoli kapitál, že to dává beztrestnost těm, kteří vyrábějí zbraně k našemu zabíjení, tak to si nemyslím, nemyslím si, že je to fér," doplnil.
"Potvrzujete, že Rusko skutečně zaútočilo na zasaženou americkou společnost," reagovala moderátorka. "Měla byste být profesorkou na sovětských univerzitách, protože jste velmi zajímavě překroutila to, co jsem řekl," dodal Lavrov uštěpačně.
Příšerná muška a cílení na civilisty
"V této válce bylo zabito nebo zraněno téměř 50 tisíc civilistů. Rusko jen minulý týden zaútočilo na porodnice, kostely, školy, nemocnice a mateřskou školu. Takže buď má ruská armáda hroznou mušku, nebo cílíte na civilisty. Co z toho je pravda?" zeptala se Welkerová v další části rozhovoru.
Lavrov se rozhodl možnost útoků na civilisty bagatelizovat a popřít. "Podívejte, NBC je velmi respektovaná struktura a doufám, že jste zodpovědná za slova, která vysíláte. Žádám vás, abyste nám zaslali nebo zveřejnili informace, na které jste se právě odvolávala, protože jsme nikdy necílili na civilní cíle," tvrdil. A to i přesto, že informace o ruských útocích a jejich zásazích civilních objektů jsou veřejně dostupné.
Názor nezměnil ani poté, co jej moderátorka upozornila, že má její televize NBC News v terénu reportéry, kteří tyto útoky viděli na vlastní oči. "Pošlete mi informace a adresy," uzavřel téma Sergej Lavrov.
Ohledně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, které by mohly vést ke konci války a které se debatují po setkání v aljašském Anchorage a ve Washingtonu, ruský šéfdiplomat dodal, že Moskva by měla mít pravomoc je odmítnout.